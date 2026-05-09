La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar provocó críticas de organizaciones magisteriales, empresariales y civiles, que advirtieron riesgos para el aprendizaje, la organización familiar y la operación laboral del país.

La Alianza de Maestros señaló que mientras millones de estudiantes aún intentan recuperar los aprendizajes perdidos tras la pandemia, el sistema educativo continúa enfrentando rezagos estructurales en cobertura, calidad, infraestructura e inversión.

Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el dirigente de la Sección 34 en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, acusó que el adelanto del cierre escolar busca desactivar el paro nacional indefinido que prepara el magisterio y evitar protestas durante el Mundial.

El líder sindical sostuvo que la medida podría resultar contraproducente porque más docentes se sumarían a las movilizaciones al no enfrentar riesgos de descuentos o sanciones administrativas. Además, adelantó que la CNTE definirá próximamente la fecha del estallamiento del paro nacional.

México Evalúa advirtió que el recorte del calendario agravará la crisis de aprendizaje que enfrenta el país y afectará a 23.4 millones de estudiantes.

La organización señaló que de acuerdo con su iniciativa Aprender Parejo, sólo la mitad de los alumnos logra identificar información relevante en un texto y apenas tres de cada 10 pueden utilizar matemáticas para resolver problemas cotidianos.

Alertó que, con el ajuste anunciado, el ciclo escolar pasaría de tener 45 días efectivos restantes a únicamente 17. Además, cuestionó la falta de claridad de la SEP sobre evaluaciones, acreditaciones y cumplimiento de planes de estudio.

Educación con Rumbo sostuvo que el recorte afectará a 23.4 millones de estudiantes, pese a que el Mundial sólo tendrá sedes en tres entidades.

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