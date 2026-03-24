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Tras ser cuestionada sobre un video en el que supuestamente se muestra a una mujer tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional, la presidenta reviró a la oposición, con señalamientos por actos de represión y corrupción de los gobiernos desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto.

La Mandataria federal recordó la matanza estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y la llamada “guerra contra el narcotráfico” del panista Felipe Calderón Hinojosa.

“¿Y qué dice del PRI en el 68? ¿Qué dice de la guerra contra el narco? ¿Y qué dice de las represiones de Zedillo? ¿Y qué dice de los 500 muertos de Salinas?”, preguntó Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre este video.

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La titular del Ejecutivo también arremetió en su conferencia matutina contra “la violación a la democracia” de Vicente Fox Quesada y “las corruptelas” de Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, procedió a burlarse de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), debido a su reciente anuncio de elegir a sus candidaturas a través del método de encuesta.

“¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes, un meme de que está uno copiándole al otro en el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso...”, expresó durante .

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En días recientes, el video de la presunta mujer asoleándose en Palacio Nacional ha suscitado debate, entre quienes afirman que es real y exigen explicaciones y entre quienes han aseverado que es generado mediante inteligencia artificial.

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