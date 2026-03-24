Después de haber sido pospuesto por varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que esta semana se presentará el informe sobre las desapariciones en México.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la aparición de los siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí, después de que en febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el protocolo para la activación de la alerta de búsqueda.

“Ya esta semana lo vamos a presentar, ahí van a ver los datos de desaparecidos. Primero, por este tema en el aumento de los desaparecidos (...). Hay un nuevo sistema de alerta, por ejemplo presentaron hoy en gabinete un grupo de personas en San Luis Potosí que fueron halladas gracias al sistema de alerta siete personas.

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“De inmediato se activó el sistema de alerta y fueron encontrados con buen estado de salud. De igual manera otro grupo también que, gracias al sistema de alerta fue hallado muy rápido”, dijo.

FGR tiene que dar a conocer hallazgos en caso Rancho Izaguirre

A un año del caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Mandataria federal dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que dar a conocer los hallazgos obtenidos.

Aseguró también que la Secretaría de Gobernación (Segob) da seguimiento a los casos de desapariciones y se reúne con madres buscadoras y colectivos buscadores de personas desaparecidas.

No descartó reunirse personalmente con madres buscadoras y colectivos, aunque aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “los está atendiendo muy bien” y “de manera muy humana”.

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