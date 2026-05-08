FGR logra extinción de dominio en propiedad de Emilio Lozoya; casa en la Miguel Hidalgo está valuada en 51 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la extinción de dominio de una propiedad de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil confirmó dicha extinción que la FGR aplicó a esta residencia de Lozoya, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y valuada en más de 51 millones de pesos.

Se acreditó que había sido adquirido con recursos relacionados a la venta a sobrecosto de la planta AgroNitrogenados.

Casa Emilio Lozoya. Foto: FGR

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Recordó que el procedimiento legal comenzó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda de extinción de dominio, la cual fue resuelta en primera instancia por la juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, en la que declaró que no era procedente.

Derivado de lo anterior, indicó, interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil, con lo que se revocó este fallo y se declaró procedente la acción de extinción de dominio.

La FGR indicó que con base en las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional, se acreditó que la residencia, con valor de 51 millones 701 mil 973 pesos con 08 centavos, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México.

Casa Emilio Lozoya. Foto: FGR

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