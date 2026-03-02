Tras más de cinco años de impugnaciones y reveses judiciales, este miércoles la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría colocar el punto final al pleito legal entre la periodista Lourdes Mendoza y Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien estuvo más de dos años encarcelado por los casos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados.

El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, propone desechar los recursos de revisión interpuestos por el exdirector de la paraestatal mexicana y reafirmar la sentencia de indemnización hacia la comunicadora por daño moral, tras haberla acusado, sin presentar pruebas, de recibir sobornos del entonces secretario federal del priismo Luis Videgaray.

“Eso parece [que el proceso llegue a su fin]. Pero cada vez que van a votar en la Suprema Corte, Emilio Lozoya mete impugnaciones o algún recurso legaloide para impedir que se me haga la justicia que me asiste”, dice Lourdes Mendoza en entrevista con EL UNIVERSAL.

Poco esperanzada en que el Alto Tribunal dé cierre a este asunto, acusa al exfuncionario de “obstrucción de la justicia”, debido a que en el anterior Pleno impugnó dos veces, solicitando incluso que ministros, entre ellos Ríos Farjat, Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo y Gutiérrez Ortiz Mena, se abstuvieran de conocer y votar el proyecto.

Lee también SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en “La Reina del Sur”; ordena pago de casi medio millón de pesos

“Metió una serie de alegatos para que se votara. Yo nada más digo: si a él le asiste la razón, ¿por qué en todas las instancias va perdiendo? Pues porque evidentemente perdió”, asevera.

Lourdes Mendoza expresa que si el exdirector de Pemex fue sentenciado se debe a que “no presentó una sola prueba de sus dichos”, ya que el 3 de noviembre de 2021 tuvo la posibilidad de sustentar sus señalamientos y volverse un “testigo colaborador”, hecho que no ocurrió.

“Después de que de que la fiscalía lo acusa formalmente a él en enero del 2022, le presento yo una denuncia ante la FGR por falsedad de declaraciones, que me la turnan a la Fiscalía de la Ciudad de México. Salió de la cárcel, vio la denuncia, contestó y ratificó. ¿Y sabes qué dijo? Que se desdecía de todos sus dichos, que la primera denuncia no vale porque no tuvo abogado”, recuerda.

Para Mendoza, este escándalo viene de Odebrecht, acto de corrupción que considera “tocó y trastocó todos los gobiernos de América Latina” porque, desde Panamá, Brasil o Perú, “en todos lados ha pasado algo, menos en México”.

Lee también Suprema Corte ordena reconocer autogobierno indígena en comunidad de Chiapas; exige a Congresos locales dar marco jurídico

“Luis [Alberto Meneses] Weyll, que era el mero dueño, declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dijo: 'yo le di el dinero a Lozoya'. ¿Y dónde está el dinero? Según la UIF, en las cuentas de Lozoya. ¿Y la Fiscalía General de la República a quién acusó? ¡A Lozoya!”, subraya.

Lourdes Mendoza narra que este proceso ha sido desgastante y “tortuoso”, pero hace un llamado a que, pese a los amagos de autoridades y exfuncionarios, las personas no se rindan.

“No se callen, denuncien. Las redes sociales no son suficientes, para eso tenemos un sistema judicial. Sí, es cansado. Sí, es un Vía crucis. Pero si queremos que las cosas cambien en nuestro país, lo tenemos que hacer por los canales institucionales, por donde debe de ser”, pide.

La periodista resalta que, como lo prometió desde el primer día de su proceso, “este señor me difamó y dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, y lo he cumplido” porque, menciona, “defender mi dignidad vale todo”.

“El dinero está en sus cuentas. Vive como mirrey. En los tiempos de Enrique Peña Nieto, Lozoya fue el ícono de la corrupción. ¿Va a permitir la 4T que se les convierta ahora en el ícono de la impunidad? Todo lo que hemos dicho contra Lozoya está probado”, concluye.

Lee también Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Lourdes Mendoza, durante la presentación de su libro Con la frente en alto testimonio contra la impunidad el pasado 19 de enero 2023. Foto: Cuartoscuro

El caso Mendoza contra Lozoya

El 19 de agosto de 2020, una filtración hizo de conocimiento público una denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En dicha denuncia, el exdirector de Pemex señaló que el entonces secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, le instruyó que comprara una bolsa de lujo de la marca Chanel a Lourdes Mendoza.

De acuerdo con el contenido filtrado, la periodista mandó a decir a Videgaray que “se veía muy guapa” con la bolsa pero que, por favor, considerara también pagar la colegiatura de su hija. Además, indica que en una reunión posterior Videgaray habría confesado a Lozoya que Lourdes Mendoza, presuntamente, formaba parte de una lista de periodistas a quienes sobornaba con regularidad a fin de mantener una “prensa favorable”.

Derivado de lo anterior, la también columnista demandó de Emilio Lozoya diversas prestaciones en la vía ordinaria civil. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México conoció el asunto y el 12 de mayo de 2022 dictó sentencia en la que falló a su favor y acreditó daño moral causado por estos señalamientos.

Lee también Sheinbaum defiende reforma electoral; “cuando hacemos compromisos los cumplimos”, asegura

“Afectaron directamente su patrimonio, así como sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, y la consideración que de sí misma tienen los demás, toda vez que los hechos narrados por el demandado resultaron ser no verídicos y/o no se acreditó su veracidad”, determinó la justicia.

Entonces se ordenó al exdirector de Pemex indemnizar a la periodista por 500 mil pesos, cantidad que fue fijada por un juez.

Lozoya, inconforme, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, el cual fue resuelto por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 5 de septiembre de 2022, en donde se confirmó la sentencia apelada.

En desacuerdo, promovió juicio de amparo directo, en donde argumentó vicios que afectaron el curso del procedimiento civil y en donde alegó una posible indebida admisión de pruebas.

Lee también Reforma electoral que propone Sheinbaum será un cambio histórico, dice Laura Itzel Castillo; destaca fiscalización del gasto

El 7 de diciembre de 2023 la justicia dio, de nuevo, un revés a Emilio Lozoya, ya que un Tribunal Colegiado negó el amparo porque consideró que los señalamientos hacia Lourdes Mendoza, sin pruebas para sustentarse, hicieron parecer a la afectada como una “periodista corrupta y sobornable”; por consiguiente, se determinó que había daño hacia su trabajo profesional y vida personal. Sin embargo, Lozoya continuó interponiendo recursos de revisión en contra de la sentencia.

El 25 de enero de 2024 la entonces ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, recibió el recurso de revisión y le asignó el número de expediente 555/2024, el cual fue turnado a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto.

Después de que el caso llegó al Alto Tribunal, Emilio Lozoya solicitó que los ministros Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat, integrantes de la extinta Primera Sala, se abstuvieran de participar en la resolución del amparo; no obstante, la Segunda Sala resolvió como no ilegales los impedimentos planteados.

Posteriormente, también solicitó que se abstuvieran de participar los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Cabe aclarar que, desde la conformación del anterior Pleno, el proyecto estipulaba desechar los recursos de revisión interpuestos por el exdirector Pemex y reafirmar la sentencia en su contra por daño moral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em