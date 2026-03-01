La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su propuesta de reforma electoral —que será enviada este lunes al Poder Legislativo— responde a un compromiso adquirido con la ciudadanía y busca fortalecer la participación directa del pueblo en la elección de representantes.

Durante un evento de entrega de apoyos del Bienestar en Baja California Sur, la mandataria afirmó que su iniciativa plantea mantener la representación proporcional, pero modificar el mecanismo de selección de legisladores para que sean elegidos mediante el voto ciudadano y no por decisiones internas de los partidos políticos.

“La propuesta es muy sencilla, está bien que haya representación proporcional, pero que sean elegidos por el pueblo”, señaló Sheinbaum al explicar que la reforma pretende eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas.

Ante las críticas que ha generado la iniciativa, la presidenta sostuvo que su gobierno cumple los compromisos asumidos durante la campaña y reiteró que la propuesta responde a ese mandato popular.

“Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo, y cuando hacemos compromisos los cumplimos”, sentenció frente a los asistentes.

La reforma electoral será enviada al Congreso de la Unión, según lo adelantado por la mandataria federal, este lunes, donde iniciará su discusión legislativa en medio de un debate político sobre los alcances y efectos del nuevo modelo de representación planteado por el Ejecutivo federal.

