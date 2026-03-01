Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

Puerto Vallarta, Jal.— A una semana de los hechos violentos registrados tras el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (), este domingo las playas de Puerto Vallarta presentan actividad regular.

Desde las primeras horas del día, decenas de personas caminan a la orilla del mar, mientras los pescadores realizan su rutina diaria. Prestadores de servicios turísticos instalan sombrillas y camastros, y corredores retoman sus actividades habituales.

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana del abatimiento de “El Mencho”. 01 de marzo de 2026. Foto: Especial.
La afluencia de visitantes se mantiene constante durante la mañana, en contraste con los días posteriores a los narcobloqueos e incendios de tiendas de conveniencia registrados en distintos puntos del municipio.

Autoridades mantienen presencia de en la zona, mientras la actividad turística y comercial operan con normalidad.

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana del abatimiento de “El Mencho”. 01 de marzo de 2026. Foto: Especial.
