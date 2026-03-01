Puerto Vallarta, Jal.— A una semana de los hechos violentos registrados tras el operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este domingo las playas de Puerto Vallarta presentan actividad regular.

Desde las primeras horas del día, decenas de personas caminan a la orilla del mar, mientras los pescadores realizan su rutina diaria. Prestadores de servicios turísticos instalan sombrillas y camastros, y corredores retoman sus actividades habituales.

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana del abatimiento de “El Mencho”. 01 de marzo de 2026. Foto: Especial.

La afluencia de visitantes se mantiene constante durante la mañana, en contraste con los días posteriores a los narcobloqueos e incendios de tiendas de conveniencia registrados en distintos puntos del municipio.

Autoridades mantienen presencia de seguridad en la zona, mientras la actividad turística y comercial operan con normalidad.

