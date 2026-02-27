La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión ilegal de cinco ejemplares de clarín jilguero (Myadestes occidentalis), una especie de ave sujeta a protección especial, por lo que además se le vinculó a proceso.

A través de un comunicado, la Procuraduría detalló que el aseguramiento de los ejemplares ocurrió el pasado 12 de febrero en el municipio de Tetela del Volcán, Morelos cuando la persona transportaba a las aves y no acreditó su legal procedencia de traslado, situación que fue detectada por elementos de seguridad pública.

El organismo recordó que la especie se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujeta a protección especial, por lo que la FGR inició la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo la vinculación a proceso de la persona, de quien no se reveló su identidad.

De acuerdo con eBird, una plataforma digital sobre biodiversidad, el clarín jilguero es conocido por su "increíble canto que produce durante todo el año", característica que incentiva a que sea mantenido como una mascota por algunas personas. Usualmente se observa solitario en niveles bajos y altos del bosque, pero puede formar pequeños grupos con otras especies de aves.

¿Cómo se castiga la posesión ilegal de especies con protección especial en México?

Prisión. Foto: iStock

De acuerdo con la Profepa y con base en lo previsto en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, la posesión ilícita de ejemplares de vida silvestre en categoría de protección puede alcanzar una pena de prisión de uno a nueve años y de trescientos a tres mil días de multa.

Asimismo, la Procuraduría dijo que en este caso participará como parte ofendida, por lo que dará seguimiento jurídico al proceso, privilegiando la protección de los ejemplares y la reparación integral del daño ambiental.

