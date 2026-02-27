El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las presuntas nóminas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encontradas en una cabaña donde se refugiaba "El Mencho" son objeto de investigación, pero aclaró que hasta el momento no existen políticos señalados en dichas investigaciones.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y el alcance legal de los documentos asegurados.

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etc. Una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando sí lo corresponde”, señaló.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa (25/02/2026). Foto: Presidencia

Al ser cuestionado sobre que estos documentos incluyen presuntos sobornos a policías estatales, elementos de la Guardia Nacional u otros funcionarios, García Harfuch subrayó que cualquier indicio será investigado conforme a la ley.

“En cualquier caso, no solo en este caso, en cualquier otro caso, donde haya un indicio y una prueba clara para poder abrir o iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará en su momento”, puntualizó.

Aún no hay políticos involucrados a investigación: Harfuch

El secretario confirmó que actualmente existen investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, así como contra otras personas que presuntamente mantenían vínculos con el grupo criminal.

No obstante, fue enfático al descartar que no hay políticos involucrados en las pesquisas relacionadas con estas listas.

“De políticos no tenemos el caso. Tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, afirmó.

A mano o a computadora, los registros de los gastos y ganancias de este grupo criminal se plasmaban de manera diaria, semanal o mensual. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

García Harfuch reiteró que las investigaciones continúan y que será la FGR la instancia encargada de determinar responsabilidades conforme avancen los análisis periciales y jurídicos.

EL UNIVERSAL publicó que millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco.

Obtenida por este diario, ésta demuestra el control que tiene el cártel de actividades ilícitas diarias, semanales y mensuales.

