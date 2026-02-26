En caso de que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hubiera sido detenido y no abatido en Tapalpa, Jalisco, el experto en seguridad Abraham Serrano Ortega considera que se hubiera desatado más violencia y sus cercanos buscarían su rescate, tal como ocurrió en 2019 con la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán.

"Cuando detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, iba con vida y la reacción fue algo similar (a lo ocurrido en Jalisco) pero solo en el estado de Sinaloa (...) amenazaron al gobierno de que si no era liberado iban a hacer acciones terroristas y de violencia en contra del gobierno, entonces decidió en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, liberarlo", dijo el especialista en inteligencia internacional consultado por EL UNIVERSAL.

El también miembro del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos de América (OSAC) dijo que la información que pudo revelar Oceguera Cervantes "iba a ser relevante" pero no "necesaria", puesto que, considera, los detalles de la estructura criminal del CJNG ya se conocen y solo sería un complemento para varias investigaciones.

"Digamos que iba a ser un complemento, una cereza del pastel, pero no iba a ser totalmente indispensable poder tenerlo con vida (...). Si lo llevaban a Guadalajara podría correr el riesgo de que pudiera existir el rescate o tratar de buscarlo también para eliminarlo. Y si lo llevan a Michoacán, exactamente lo mismo", compartió.

Habrá cárteles más violentos tras caída de "El Mencho", pronóstica especialista

Cuestionado sobre el escenario que prevé tras la caída de "El Mencho", el consultor en seguridad ve un escenario con aumento de delitos de alto impacto y la expansión de cárteles del narcotráfico más violentos en el país.

"Otras organizaciones si iban a querer aprovechar esta área de oportunidad para expandirse o para sacar del área de influencia al Cártel Jalisco Nueva Generación (...). Es muy probable que se va a empezar a ver brotes, de que van a aparecer personas asesinadas, colgadas, más desaparecidos, etcétera, por situaciones de esta de esta misma guerra", añadió.

Serrano Ortega exhortó a tener en el radar esta situación debido a que la violencia puede extenderse a otros estados aparte de Jalisco, como Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca, Chiapas e incluso en el escenario internacional, puesto que el CJNG es una organización que abarca otros 40 países.

"Brotes de violencia" pueden impactar en el Mundial de futbol

Respecto a la organización y seguridad del Mundial 2026, el experto en seguridad dijo que es posible que ocurran algunos "brotes de violencia" que impacten en el evento deportivo.

"Pudiera haber o existir algunos brotes de violencia que pudieran afectar el juego Mundial de futbol (...) no tanto dentro de la seguridad del estadio (...) pero podría haber a lo mejor algún conflicto de violencia en bares, discotecas, hoteles, restaurantes, en la misma calle donde la gente vaya a celebrar algún evento de triunfo de un partido".

Cuestionado sobre si el CJNG pudiera emprender ataques directos a la ciudadanía, el abogado consideró que no lo ve posible puesto que los cárteles buscan ser aceptados y apoyados por las personas, sin embargo, dijo que si ve probable que ocurran enfrentamientos entre criminales que dejen a la ciudadanía en medio de las agresiones.

Harfuch se siente tranquilo al cumplir con esta misión, considera experto

El operativo que dejó sin vida al máximo líder criminal en México estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, además de las fuerzas especiales del Ejército y Guardia Nacional con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

En palabras de Abraham Serrano Ortega, García Harfuch, quien el pasado 26 de junio de 2020 fue víctima de un atentado por parte del CJNG, ahora vive en una tranquilidad momentánea, puesto que fue captado saliendo de Palacio Nacional sin el dispositivo de seguridad que acostumbra a tener desde aquel día de su agresión.

"Él al cumplir ahorita con esta misión, pues de alguna forma se siente pues yo creo que tranquilo porque sabe que inmediatamente no va a ver una reacción en su contra tan evidente y que obviamente pues fue un golpe fuerte que ellos mismos (el CJNG) ahorita se están tratando de reorganizar".

Agregó que esta tranquilidad es "momentánea" porque, asegura, el día de mañana lo vamos a seguir viendo con una seguridad que, afirma, tendrá "de por vida".

