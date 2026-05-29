El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) aprobó el registro de dos organizaciones como partidos políticos locales, cuyo registro surtirá efectos a partir del 1 de julio del 2026.

Se trata de “Bienestar y Justicia Social, A.C.” y “Asociación Veracruzana Antipopulismo, A.C.”, esta última vinculada al excandidato del PRI a la gubernatura, exdiputado federal y exsenador, Héctor Yunes Landa, quien recientemente renunció a su militancia priista.

Las organizaciones cumplieron con el requisito de realizar asambleas válidas en al menos 20 distritos del estado: Veracruzana antipopulismo programó 45 asambleas, cumpliendo con el número de afiliaciones válidas (23 mil 414) en 27 de ellas.

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En tanto que Bienestar y Justicia Social programó 39 asambleas, de las cuales 28 fueron celebradas y en 20 cumplieron con el número de afiliaciones válidas, con un total de 20 mil 714.

Las organizaciones tuvieron además el aval en lo que respecta a sus obligaciones en materia de fiscalización; y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó los documentos básicos e hizo los requerimientos necesarios para que estos se adecuaran a la normativa correspondiente.

Será a partir del 1 de julio cuando estos dos nuevos partidos políticos puedan incorporarse. | Foto: Especial.

En este proceso se atendieron en total 251 asambleas: 102 distritales y 147 municipales, más las 2 locales constitutivas.

En su realización participaron, aproximadamente, 300 servidores públicos de estructura de las diferentes áreas de este organismo, desplegándose en promedio 5 personas por asamblea municipal, 16 por asamblea distrital y 10 para la asamblea estatal, quienes verificaron que las organizaciones contaran con al menos 15,823, lo que representa un 0.26% del padrón electoral del estado de Veracruz, con corte al 30 de abril de 2024.

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Será a partir del 1 de julio cuando estos dos nuevos partidos políticos puedan incorporarse, bajo los nombres de Partido Veracruzano Antipopulista y Partido Cardenista.

En contraparte, el organismo electoral lleva a cabo los procedimientos de liquidación de los partidos locales “Todos por Veracruz” y “Fuerza por México Veracruz”.

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JACL/cr