Un total de 48 nuevos elementos de la Policía de Proximidad Estatal de Veracruz concluyeron su formación inicial en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).

Con las 16 mujeres y 32 hombres recién graduados, la actual administración (año y medio) suma 449 policías surgidos de dicho centro formador de agentes.

La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que la formación de nuevas generaciones de policías forma parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad pública y avanzar en la construcción de paz.

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Durante la ceremonia oficial, la mandataria explicó que la graduación es resultado de un proyecto orientado a fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública con jóvenes preparados, con vocación de servicio, amor a la patria y compromiso con la sociedad.

“Esta ceremonia representa mucho más que la conclusión de un proceso académico; simboliza el inicio de una misión de vida basada en el honor, la lealtad y el servicio a la sociedad veracruzana”, dijo.

Destacó que la Policía de Proximidad es una pieza clave de la estrategia de seguridad, pues su labor va más allá de la vigilancia al fortalecer la confianza ciudadana, escuchar a las comunidades y ejercer el servicio público con cercanía, honestidad y vocación.

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Y afirmó que la seguridad no se fortalece únicamente con equipamiento o infraestructura, sino con mujeres y hombres preparados, íntegros y comprometidos con el bienestar colectivo, por lo que reiteró el compromiso de su gobierno con la capacitación permanente, la profesionalización y la dignificación de la labor policial.

Durante la ceremonia, autoridades estatales entregaron de manera simbólica constancias a 13 integrantes de la generación en representación del personal graduado.

También reconocieron a las y los cadetes con los mejores resultados en aprovechamiento académico y en las disciplinas de tiro con arma corta y arma larga.

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