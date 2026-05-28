Culiacán, Sin. a 28 Mayo/ En la zona residencial de Riveras de Tamazula, en el extremo oriente de Culiacán, se registró un enfrentamiento entre grupos rivales, en el que una persona resultó muerta y cuatro más fueron detenidos por fuerzas federales que llegaron al sitió de la disputa armada.

La información que se ha dado a conocer que de los cuatro civiles detenidos con armas automáticas, dos de ellos, requirieron recibir atención médica, ya que fueron heridos en el enfrentamiento que se derivó del intento de atacar e incendiar una casa en ese sector.

Ataque armado en Culiacán. Foto: Cortesía

Uno de los grupos armados, atacó una residencia de dos pisos, de la calle Riberas del Río, en dicho fraccionamiento, al intentar quemarlo, los ocupantes del inmueble que se encontraban armados les dispararon lo que generó una confrontación.

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Los reportes de vecinos a las líneas de emergencia movilizó a elementos del ejército que fueron los que llegaron en forma inicial al sitio y luego fueron reforzados por elementos de la Guardia Nacional, por lo que se dio la confusión, entre los participantes en el enfrentamiento que duró varios minutos.

El personal de la Cruz Roja que arribó al lugar, al revisar a uno los heridos, el cual quedó abajo de un vehículo color blanco que fue impactado contra la portón de la residencia, determinó que este no presentaba signos vitales.

Las autoridades desmintieron la versión de que un elemento del ejército resultó herido en estos hechos de violencia, por lo que personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado delimitaron el área.

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