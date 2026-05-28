Culiacán. - Una mujer, con chaleco tinto y gorra del mismo color del equipo de la difusión del trabajo legislativo de la diputada federal de Morena, Graciela Domínguez Nava, fue captada en un video robándose de un hogar una planta de ornato, la cual la extrajo de raíz de una maceta y la ocultó entre la propaganda que distribuye.

En las imágenes divulgadas se aprecia que la activista de Morena, la cual porta una mochila en sus espaldas en color tinto, con chaleco y gorra del mismo color, lleva en sus manos la propaganda, luego de dejar en una vivienda la publicación relativa al desempeño de Domínguez Nava, esta observa unas plantas en dos macetas.

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Luego de observarlas, ella se da la vuelta camina unos pasos, observa para varias direcciones y regresa, se agacha y saca de raíz de una de las dos macetas que están en la banqueta, la coloca encima de la propaganda que lleva y se las pega a su pecho para ocultarla.

Las imágenes que se divulgaron rápidamente en las redes sociales de la capital del estado obligaron a la legisladora federal a salir a disculparse por esta acción de una de sus colaboradoras, a la cual no identificó por su nombre.

“He visto en redes sociales un video que registra una conducta inapropiada de uno de los colaboradores de la difusión del trabajo legislativo, no son nuestros valores por eso aceptamos con responsabilidad que no es buena conducta, porque una familia se ha sentido afectada”, citó Domínguez Nava a través de redes sociales.

Foto: captura de pantalla