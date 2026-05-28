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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sancionados a diversos narcos mexicanos fallecidos, incluyendo Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, y Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una actualización, en la que incluye a varios capos mexicanos.
Coronel, uno de los jefes máximos del Cártel de Sinaloa, falleció el 29 de julio de 2010, en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo.
También quedó excluido de la lista Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca", quien fuera líder de "Los Zetas" y murió el 7 de octubre de 2012 en un tiroteo con la Armada.
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Los demás mexicanos excluidos son:
-Sigifredo Nájera Talamantes, alias “El Canicón”, miembro de alto rango de "Los Zetas" que fue capturado en 2009 y falleció de un ataque al corazón el 8 de septiembre de 2015 en una celda.
-Gonzalo Inzunza Inzunza, alias “El Macho Prieto”, también conocido como Bernabé León Andrade, líder de alto rango del Cártel de Sinaloa quien murió el 18 de diciembre de 2013 en un enfrentamiento con las autoridades en Puerto Peñasco, Sonora.
-Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”, sobrino de Ismael Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa. Imperial Castro, creador de “Los Ántrax”, murió en septiembre de 2023 de causas naturales.
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mcc
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