La popular cadena de pizzas Little Caesars volvió a convertirse en tendencia luego de confirmarse que registró oficialmente las expresiones “Liru Sisa” y “Liru Cisa” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo que comenzó como una forma divertida y muy mexicana de pronunciar el nombre de la empresa terminó transformándose en una estrategia de marketing y protección de marca.

En México la gente hizo tan viral el apodo “Liru Sisa/Liru Cisa” del restaurante Little Caesars, que la marca decidió registrarlo oficialmente ante el IMPI. Registraron las dos versiones para evitar problemas. Mejor prevenir que lamentar. pic.twitter.com/rlmgiNzXAu — Cerebros (@CerebrosG) May 27, 2026

La noticia sorprendió en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al descubrir que la compañía estadounidense decidió apropiarse legalmente de un apodo nacido entre consumidores mexicanos, demostrando el impacto cultural que la marca ha logrado en el país.

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¿Qué pasó con “Liru Sisa” y por qué se volvió oficial?

Durante más de 3 años, miles de personas en México comenzaron a llamar “Liru Sisa” a Little Caesars, especialmente después del crecimiento acelerado de la cadena desde su llegada al país en 2006. La pronunciación se convirtió en meme, broma recurrente y hasta parte de la cultura popular en internet.

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Sin embargo, lo que pocos sabían es que la empresa decidió llevar esa popularidad un paso más allá. Tras viralizarse el tema en redes sociales, EL UNIVERSAL consultó el sistema del IMPI, organismo encargado de proteger marcas y propiedad industrial en México, donde confirmó que el registro sí existe. Aunque muchos creían que era reciente, las expresiones “Liru Cisa” y “Liru Sisa” fueron solicitadas por la compañía desde el 15 de octubre de 2019 y obtuvieron su autorización oficial el 28 de enero de 2020.

Little Caesars adopta el marketing de redes y registra las frases “Liru Sisa” y “Liru Cisa”. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué beneficios tiene registrar una marca ante el IMPI?

El caso de “Liru Sisa” también abrió el debate en redes sobre la importancia de registrar nombres, frases y conceptos comerciales ante el IMPI, organismo encargado de proteger la propiedad industrial en México, pues registrar una marca permite que una empresa tenga derechos exclusivos sobre el uso de un nombre o identidad comercial, además de impedir que terceros la copien o lucren con ella sin autorización.

La protección legal también permite licenciar la marca, transferir derechos comerciales y aumentar el valor del negocio con el paso del tiempo. Además, evita conflictos relacionados con competencia desleal o robo de identidad comercial.

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