Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, visitaron la concentración de la Selección Mexicana y sorprendieron a Javier Aguirre, estratega del Tricolor.

Con su Posscass de Compass, el nuevo proyecto de los tres exfutbolistas, visitaron el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde concentra la Selección Nacional desde el pasado 6 de mayo.

El entrevistado de esta ocasión fue el Vasco Aguirre, quien vivirá su tercer Mundial al frente de México en la próxima edición de 2026 que iniciará el 11 de junio.

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Después de la entrevista, risas, anécdotas y algunos cuestionamientos hacia el Vasco, la charla finalizó con un tradicional baile que realizan con todos su invitados y Aguirre no fue la excepción.

"¿Nos ayudas con un pasito de compas?", lanzó el Cuau y Javier dijo que sí. Tras bailar algunos segundos con los tres exjugadores de las Águilas del América, el timonel tricolor dijo entre risas "ya chinguen a su madre" y se fue.

Javier Aguirre dirigió los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010; en ambos llevó a Cuauhtémoc Blanco como uno de sus hombres importantes.

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