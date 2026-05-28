Fantasía, colorido, brillo, sensualidad y buena música, es como se podría definir al espectáculo de "Ocrilú", un concepto que une en un mismo escenario al grupo pop Kabah y el mundo de arte drag, como una manifestación de apoyo a la diversidad y al respeto a través del arte.

"Desde que comenzamos nuestra carrera hace mucho años, siempre hemos sido muy disruptivos, siempre nos hemos salido de nuestra zona de confort, a veces para bien, a veces para mal, porque no nos sentimos cómodos siendo cómodos, y esto es este proyecto en este momento para Kabah, la emoción de hacer algo nuevo y diferente, que nos da la sensación que el mundo sigue evolucionando", dijo Daniela Magún, integrante del grupo Kabah.

Ocrilú es un show producido por Hugo Mejuto, quien se ha caracterizado por innovar con conceptos como" GranDiosas"; y que ahora le abre la puerta al mundo drag invitando a importantes figuras de este arte como Jessica Wild, Lolita Banana, Taiga Brava, Alexis Mvgler, Cristian Peralta, Elektra Vandergelo, Horacio Potasio, Leexa Fox, Liza Zan Zuzzi y Matraka, quienes darán vuelo a su creatividad en el escenario, mientras la música de Kabah se deja escuchar.

El Universal Responde Nuevo IA personalizada, respaldada por 109 años de historia editorial. Preguntar

Lee también El "90's Pop Tour" no ha muerto; se reivindica en su versión antro y hace bailar a todos

"Cuando se me ocurrió tener en el elenco parte del drag, quería llamar a alguien internacional pero pensé ¿por qué tenemos que tenemos que salir a buscar a alguien afuera si tenemos a la mejor y es de casa? Es cuando el nombre de Lyn May vino a mi mente, que ella aceptara estar en el proyecto y conocerla en persona, fue ver lo profesional que es, que tiene la disciplina que se ha perdido un poco en el ambiente artístico", comentó Hugo Mejuto.

Apio Quijano explicó que para ellos como agrupación es muy emocionante formar parte de esta experiencia tan diferente, sobre todo porque compartirán el escenario con figuras destacadas del arte drag en México, a quienes consideran grandes artistas y el plus es tener a la legendaria vedette Lyn May como estrella invitada.

"La bandera de Kabah siempre ha sido la igualdad, la inclusión, la equidad y el respeto, y esta celebración que van a vivir con´Ocrilú´, es todos esto y más, porque hay detrás una producción impresionante, hay trabajo, ensayos, hay muchísimas cosas que a los Kabah no nos había tocado, porque éste es diamantina, lentejuelas, mucho brillo", dijo Apio.

Lee también ¡Apio Quijano, integrante de Kabah, se compromete con su novio! y comparte cómo fue el romántico momento

También señaló que este espectáculo que presentarán el 30 de mayo en la Arena Ciudad de México, inicia de alguna forma el mes del pride en el cual la comunidad LGBTTTQI+ no sólo celebran la diversidad, también invitan a reflexionar sobre todo el trabajo que aún hace falta para alcanzar la equidad en sus derechos.

"Es también el inicio de la celebración por los 30 años de La calle de las sirenas (su segundo álbum estrenado en 1996) y por eso Hugo quiso hacer honor a esta canción, como cada una de las personas que han hecho esta canción suya; cuando él nos planteó de esta manera para nosotros fue fantástico, porque creemos que esta canción vive en Ocrilú, entonces tenía todo el sentido para nosotros y esto es una gozadera", expresó Federica Quijano.

Para Daniela este aniversario es un claro ejemplo para ellos del significado de trascender, ya que este disco y también la canción, ha seguido en el gusto del público a pesar del paso del tiempo, pero también lo ha hecho Kabah gracias al cariño del público.

Lee también Federica Quijano, de Kabah, tuvo mucho miedo de que por sus preferencias sexuales le quitaran a sus hijos

Fue necesario para Kabah dedicarle varios meses a la preparación de este espectáculo, porque tuvieron que realizar nuevos arreglos para sus temas más representativos, lo que también implicó nuevas coreografías y vestuario, que estuvieran a la altura de los artistas drags con las que alternarán, según palabras de Sergio O'Farrill, otro de los miembros de Kabah.

"Que la gente se divierta cuando entre a este mundo de fantasía y color, que sean felices en este concierto porque le estamos poniendo todo el empeño y de todo corazón", dijo René Ortiz.

La reina de la noche será sin duda Lyn May, quien no sólo es una leyenda en el mundo del espectáculo, también sigue marcando el camino para todas aquellas que quieren ser consideradas vedettes.

"Estoy muy emocionada por estar en este show, me gusta que voy a trabajar con estas chavas por primera vez y me encanta, las adoro a todas, son mis sobrinas, mis hijas, mis nietas todas, porque tengo 60 años trabajando en este medio artístico; soy feliz de trabajar con ellas", comentó Lyn May.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc