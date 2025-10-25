Más Información

El , en su versión antro, debutó esta noche y, ¡de qué manera! Las con las que crecimos "sonaron tremendo", en una noche llena de nostalgia y fusiones de sonidos que demostraron que el concepto no está muerto y, en cambio, se encuentra más vivo que nunca.

El Auditorio Nacional volvió a recibir al 90's Por Tour, en esta ocasión, con la presencia en el escenario de Caló, Erik Rubín, JNS, Kabah, Magneto, Mercurio, S.B.S, The Sacados y Ari, Érica, Kalimba y M´Balia.

Y si bien, las expectativas, hasta de los propios fans del proyecto, no eran muchas, lo ha vuelto hacer; como prometió, este concierto remontaría al público a la época de su juventud, cuando asistían al antro o, a la disco, como prefieran llamarle.

Esto fue posible gracias a la presencia de las DJ´s LE Twins, que fusionaron las canciones del pop mexicano, con temas clásicos internacionales de la época.

¿Te imaginas una mezcla entre los temas "What is love?" y "Cuando mueres por alguien" o "As long as you love me" con "Cambiando el destino"?

Se trató de una fórmula perfecta pues, a lo largo de cuatro horas, el público no paro de bailar, corear, alzar las manos y ovacionar a los artistas.

Entre las canciones que interpretó JNS; "Pepe", "Me pongo mis jeans", "Enferma de amor", "Dime que me amas" y "Sólo vivo para ti".

En el caso de 0V7, no pudo faltar "Enloquéceme", Mírame a los ojos", "Shabadabada", "Vuela más alto", "Tus besos" y "No es obsesión".

Kabah interpretó "Vete lejos", "Vive", "Al pasar", "Te necesito", "La vida que viene" y, por supuesto, "Antro", como la palabra que da nombre al nuevo concepto de los 90´s.

En el caso de Magneto cantaron éxitos como "Suena tremendo", "40 grados", "Malherido" y "Vuela Vuela".

Mercurio se lució con las coreografías de temas como "Explota corazón", "Enamoradísimo" y "Chicas chic".

En el caso de Caló, el grupo de rap animó el espectáculo con "Capitán", "Ponte atento", "Colegiala y "Formas de amor"; en el caso de The Sacados interpretaron sus canciones más famosas, "Más de lo que te imaginas", "Ritmo de la noche", "Bikini a lunares amarillo" y "Pensando en esa chica".

¿Las palabras a sus fans?, en realidad muy pocas, como innecesarias, pues con el resultado del espectáculo, el 90´s Pop Tour demostró que hay veces que la música es el lenguaje perfecto para expresarse, comunicarse y conectarse con las y los otros.

No conforme con la fiesta que se armó esta noche, el 90s Pop Tour volverá al Auditorio este sábado 25 de octubre.

