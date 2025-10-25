Más Información
El 90's Pop Tour, en su versión antro, debutó esta noche y, ¡de qué manera! Las boybands con las que crecimos "sonaron tremendo", en una noche llena de nostalgia y fusiones de sonidos que demostraron que el concepto no está muerto y, en cambio, se encuentra más vivo que nunca.
El Auditorio Nacional volvió a recibir al 90's Por Tour, en esta ocasión, con la presencia en el escenario de Caló, Erik Rubín, JNS, Kabah, Magneto, Mercurio, S.B.S, The Sacados y Ari, Érica, Kalimba y M´Balia.
Y si bien, las expectativas, hasta de los propios fans del proyecto, no eran muchas, Ari Borovvoy lo ha vuelto hacer; como prometió, este concierto remontaría al público a la época de su juventud, cuando asistían al antro o, a la disco, como prefieran llamarle.
Esto fue posible gracias a la presencia de las DJ´s LE Twins, que fusionaron las canciones del pop mexicano, con temas clásicos internacionales de la época.
¿Te imaginas una mezcla entre los temas "What is love?" y "Cuando mueres por alguien" o "As long as you love me" con "Cambiando el destino"?
Se trató de una fórmula perfecta pues, a lo largo de cuatro horas, el público no paro de bailar, corear, alzar las manos y ovacionar a los artistas.
Entre las canciones que interpretó JNS; "Pepe", "Me pongo mis jeans", "Enferma de amor", "Dime que me amas" y "Sólo vivo para ti".
En el caso de 0V7, no pudo faltar "Enloquéceme", Mírame a los ojos", "Shabadabada", "Vuela más alto", "Tus besos" y "No es obsesión".
Kabah interpretó "Vete lejos", "Vive", "Al pasar", "Te necesito", "La vida que viene" y, por supuesto, "Antro", como la palabra que da nombre al nuevo concepto de los 90´s.
En el caso de Magneto cantaron éxitos como "Suena tremendo", "40 grados", "Malherido" y "Vuela Vuela".
Mercurio se lució con las coreografías de temas como "Explota corazón", "Enamoradísimo" y "Chicas chic".
En el caso de Caló, el grupo de rap animó el espectáculo con "Capitán", "Ponte atento", "Colegiala y "Formas de amor"; en el caso de The Sacados interpretaron sus canciones más famosas, "Más de lo que te imaginas", "Ritmo de la noche", "Bikini a lunares amarillo" y "Pensando en esa chica".
¿Las palabras a sus fans?, en realidad muy pocas, como innecesarias, pues con el resultado del espectáculo, el 90´s Pop Tour demostró que hay veces que la música es el lenguaje perfecto para expresarse, comunicarse y conectarse con las y los otros.
No conforme con la fiesta que se armó esta noche, el 90s Pop Tour volverá al Auditorio este sábado 25 de octubre.
