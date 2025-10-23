Mariana Ochoa y Ari Borovoy estuvieron a punto de reencontrarse anoche, durante un evento en el que habían advertido a la cantante que compartiría escenario con el empresario y, aunque ella aceptó, los exOV7 no terminaron por coincidir, ¿cuál fue la razón?

Hace meses, Mariana recibió una llamada para que acudiera al homenaje que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) organizó a Memo Méndez Guiú, como contó la cantante a la prensa ayer, durante su arribo a El Cantoral, donde se llevó a cabo el evento.

En esa misma invitación, Ochoa fue cuestionada acerca de si tendría algún problema de subir al escenario y cantar junto a Ari Borovoy, quien ya estaba confirmado para participar en el homenaje, por lo que pensó que sería el día en que se reencontrarían.

"Yo ya sabía, era una sorpresa que le estaban preparando a Memo y Memo me hizo la invitación, me comentó que si yo tenía problema de subirme con Ari a cantar y yo le dije que ninguno", expresó.

Sin embargo, su presencia en el escenario no se concretó pues, en vez de que Mariana subiera, fue la esposa de Méndez Guiú, Valle -también compositora-, que cantó con Ari el éxito "Te quiero tanto".

Y aunque Ochoa reconoció que le habría gustado ser ella quien cantara, el hecho de que fuera la esposa del compositor quien interpretó el tema, le pareció un gesto sumamento amoroso que la llenó de emoción.

"Fue una sorpresa muy linda que su esposa se subiera cantarle una canción de tanto amor, yo encantada lo hubiera hecho, no sé por qué no se concretó", expresó.

Y aunque dijo desconocer el cambio de planes, entre sus declaraciones, sugirió que pudo ser Ari quien no estuviera convencido de cantar a su lado.

"No sé si al preguntarle al otro lado, tal vez puso alguna condición y, tal vez, por eso ya no se logró", aunque reculó, luego de pensarlo, e indicó que no quería caer en especulaciones. "No quiero suponer".

Llamó la atención que Ari no se quedará hasta el final del evento, lo que aumentó las sospechas de que estaban evitando a Mariana. Sin embargo, al poco rato, el cantante publicó en su cuenta de Instagram que había regresado al Auditorio Nacional, para alcanzar a sus compañeros en el ensayo general del concierto que están por ofrecer mañana.

Por su parte, Mariana afirmó que, sin importar las circusntancias, ella acudió al evento por el gran amor y respeto que siente por Memo Méndez Guiú, un personaje clave en la carrera de OV7.

"Aquí estoy, por mi parte aquí estoy, porque amo a Memo Méndez Guiú, es un maestro para todos nosotros, somos generaciones completas que crecimos con sus canciones y me da todo el gusto del mundo que, hoy, se le haga un homenaje porque se lo mereci", destacó.

