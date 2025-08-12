Mariana Ochoa estrenará "La pensión", una canción alusiva a la situación que atraviesa con su exesposo, Patricio de la Peña que, a pesar de ser un papá presente para sus hijos, no apoya económicamente en la crianza de Valentina y Salvador.

Este jueves, la exOV7 lanzará un nuevo tema, a través del que habla de la situación a la que se ha enfrentado, desde que se divorció del papá de sus hijos, hace siete años.

La cantante dijo que, a través de "La pensión", busca alzar la voz por todas esas mujeres que, como ella, tienen que velar por el bienestar de sus hijos, sin ningún apoyo de la otra parte.

Lee también: Mariana Ochoa anuncia su regreso a los escenarios y habla sobre su distanciamiento con Ari Borovoy

"Sí estoy levantando la voz, a nombre de muchas mujeres, creo que habemos muchas mamás que sacamos adelante a nuestros hijos, solas, y nos las vemos negras, la verdad sí nos merecemos un himno, somos una guerrera", dijo a "Ventaneando".

Sin embargo, Mariana aclaró que aunque su ex no la apoya en lo relacionado a cubrir los gastos de la crianza de sus hijos; Valentina, de 11, y Salvador, de 10 años, sí se hace presente a la hora de cuidarlos.

"Como ser humano, es buen ser humano, sino, no le dejaría a mis hijos, de hecho, ahorita están allá con su papá", dijo, pues ella se encontraba grabando el video musical de la canción.

Lee también: Mariana Ochoa advierte: “esperen el remolino”

Ochoa recordó que, en 2018, cuando firmaron el divorcio, no llegaron a ningún acuerdo legal, debido a que su ex atravesaba una muy mala racha, pues se encontraba desempleado, por lo que ella asumió toda la responsabilidad económica pero, ni ahora que de la Peña tiene trabajo, ha comenzado a apoyarla.

"Él había renunciado, así que no me correspondió nada, me quedé yo a cargo de todos los gastos y, hasta la fecha, sigue igual, por más que yo, por las buenas, he tratado de preguntarle, incentivarlo de ´¿con cuánto vas a cooperar mensual?´, no he tenido resultado", dijo.

Descartó la posibilidad de proceder legalmente, para exigir que de la Peña responda, por medio de una pensión alimenticia, pues dijo que, su intención, no es entrar en conflico con él.

Lee también: Ari Borovoy asegura que Mariana Ochoa no habla con la verdad

"No he querido abrir un juicio porque, mi intención, tampoco es enviar a la cárcer al papá de mis hijos, para nada", precisó.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres que tienen pensado en convertirse en madres, a quienes aconseja que, siempre tengan en consideración, que sus parejas se pueden ir y dejar de ver por sus hijos.

"Tengan los hijos que, si se quedan solas, ustedes saben que pueden sacar adelante porque no podemos depender de nadie más, las promesas no las cumplen", destacó.

¿Cómo fue la historia de amor de Mariana Ochoa y su ex?

Mariana y Patricio se conocieron gracias al hermano de ella, Octavio, pues ambos estudieron en la misma preparatoria.

Cuando Mariana abrió una sucurlal de su tienda de disfraces "Disfrades Depeli" en Quintana Roo, de la Peña, que trabajaba con el exgobernador de ese estado, Roberto Borge Angulo, por lo que acudió a cortar el listón durante la inauguración.

En esa época, él se estaba divorciando de su primera esposa, con quien comparte un hijo; tras sincerarse con Mariana, sobre su situación sentimental, comenzaron a salir, ya que ella viajaba muy seguido a Cancún, debido a las presentaciones que, por esa época, tenía con OV7, prácticamente, cada semana.

El divorcio vino cuando, por la gira con el grupo y sus negocios como empresaria, se veía impedida de viajar a Cancún para encontrarse con él; pasaba casi todo el tiempo en CDMX con sus hijos, lo que enfrió la relación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc