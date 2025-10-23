La cantante comenzó con su faceta como empresaria en 2007

DEPELI es una de las opciones a las que puedes recurrir si están pensado en disfrazarte este año. Se trata de la tienda de disfraces de Mariana Ochoa en la que, como su nombre indica, encontrarás la vestimenta de tus personajes favoritos, en tallas variadas para niños y también para adultos.

En 2009, cuando la exOV7 abrió la primera de sus sucursales. En ese tiempo, como ella ha revelado, la antecedía una mala racha, luego de haber tratado de invertir en seis negocios que fracasaron, pero con los disfraces se enfrentaría a una situación muy distinta.

Luego de 16 años, la cantante ha atravesado rachas prósperas y otras no tan afortunadas, como sucedió cuando en 2021 y, a consecuencia de la pandemia, Érika Zaba, que era una de sus socias, decidió dejar la marca, debido a la crisis económica que supuso para todos la situación sanitaria.

Ahora, Ochoa celebra la apertura de una nueva sucursal, luego de cinco años sin que pudiese abrir otra tienda; se trata de un outlet, con disfraces hasta en 499 pesos, el cual está ubicado en Magnocentro Interlomas.

En la actualidad, cuenta con ocho sucursales repartidas alrededor de la Ciudad de México, las cuales ofrecen sus servicios de 10:00 horas a las 20:00 horas.

Zona Azul, Cd. Satélite

Cto. Economistas No. 104 frente a la Zona Azul 53100 Ciudad Satélite

Sucursal Miramontes

Avenida Canal de Miramontes No. 2779 Col. Jardines de Coyoacán, 04890 Coyoacán.

Sucursal Pedregal

Periférico Sur 4268, Planta Alta Plaza de Carl´s Junior, 04500 Pedregal (Local 18)

Sucursal Polanco

Tres Picos No. 103. Esquina Lord Byron 11560 Polanco.

Sucursal Metepec

Av. Licenciado Benito Juárez Garcia , 903 norte, La Purísima, 53154, Metepec México.

Sucursal Santa Fe

Vasco de Quiroga 3800, Lomas de Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa Morelos, 05109 , CDMX.

Sucursal Interlomas-Walmart Magnocentro

Blvd. Magnocentro 25, La Herradura, 52760 Naucalpan de Juárez, Méx.

