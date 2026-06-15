Por Edmundo Cázarez C.

-Segunda parte-

“Lo más barato para la presidenta Claudia Sheinbaum y para el gobierno de México, será cumplir con el Tratado de Extradición que se mantiene vigente, lo cual no es indigno ni tampoco significa que se vaya a pisotear o entregar la soberanía nacional, mucho menos, es doblegarse ante el gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump”, expresó el abogado Ignacio Morales Lechuga, en esta segunda parte de la entrevista con EL UNIVERSAL.

Cuestionado sobre si Estados Unidos tiene la suficiente competencia y autoridad jurídica para exigir la entrega inmediata de ciudadanos mexicanos a quienes considera estar ligados con el crimen organizado, afirmó: “Está más que claro que Estados Unidos tiene la suficiente competencia para juzgar este tipo de delitos, porque, al final de cuentas, el delito era la producción y circulación de drogas para su consumo en Estados Unidos, y en consecuencia, si toda esa droga que entró al territorio norteamericano proviene de Sinaloa, México, precisamente es por eso que autoridades de la Corte de Estados Unidos están investigando hasta dónde llegan las ligas de autoridades mexicanas con el crimen organizado… ¡Ése es el punto de competencia!!”.

El también exrector de la Escuela Libre de Derecho fue consultado sobre si la presencia de elementos del FBI, CIA Y DEA en nuestro país representan una flagrante violación a nuestra soberanía nacional, a lo que respondió: “Tanto el FBI, la CIA y DEA siempre han estado en México, de ninguna manera se viola la integridad y soberanía nacional, son acuerdos de mutua colaboración que siempre han existido entre ambos países”.

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Por último, también se le preguntó si la revocación de mandato obligaría a la presidenta Sheinbaum renunciar a su cargo, a lo que contestó: “No se puede renunciar al cargo de presidente de la República, tendría que solicitar una licencia por tiempo indefinido. Además, nadie le está pidiendo que se vaya, excepto los mismos de Morena, pero no el resto de la población”. Y se le volvió a preguntar: ¿El resto de la población del país, sí la quiere? “El resto de la población piensa que la presidenta Claudia Sheinbaum es mucho más sensata, mucho más prudente y hasta de mejor calidad que su antecesor” ¿Pero es una presidenta dolorosamente copada? “¡Qué buena pregunta!!, en efecto, la presidenta Sheinbaum ha sido copada. La presidenta, a veces, da la impresión de que no le permiten tomar decisiones como jefa del Ejecutivo Federal, mucho menos, dentro de su propio movimiento Morena”.

-¿A lo Mero Macho, le dolió concluir su ciclo como catedrático en la Libre de Derecho?

-¡Sí, claro que duele!! De cierto modo, existe un especie de duelo porque se deja algo en lo que uno se siente realizado y cómodo, creando conocimientos, ayudando a los jóvenes, tratando de encausarlos y motivándolos para mejorar… ¡por supuesto que eso duele!!

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-¿Cuesta mucho trabajo tener que aceptar, a otra cosa mariposa?

-Repito mi querido Edmundo, siempre hay un duelo cuando se pierde algo y ese duelo proviene del dolor.

-¿Cómo fue ese último día en que se presentó para impartir su última clase?

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-Jamás olvidaré ese 30 de abril de 2026… ¡el Dia del Niño!! Llegué a la Escuela Libre de Derecho y me llamó mucho la atención encontrarme a un integrante de la junta rectora o directiva de la Libre de Derecho y hasta se me hizo fácil preguntarle: ¿Qué haces aquí?...

-¿Y qué le respondió?

-Simplemente me dijo: “Vine a acompañarlo Maestro” Un tanto confundido le repliqué: ¿Acompañarme?, y sin titubeos me reafirmó: “Sí, Maestro, quiero estar con usted, verlo impartir su clase”.

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-¿Cómo se sintió con esas muestras de afecto?

-¡Completamente raro!! Otra de las cosas que me habían parecido muy raras ese día, es que, en la mañana, antes de salir de casa, mi esposa me preguntó: ¿Qué vas a hacer después de dar tu clase? Le dije que nada e inmediatamente me dijo… ¡Hoy, quiero desayunar contigo!!

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-¿Por qué se sorprendió?

-Porque vivimos totalmente al sur de la Ciudad de México y la Escuela Libre de Derecho está en pleno Centro Histórico, y todavía le pregunté: ¿vas a ir hasta allá?

-¿Pensó que estaba soñando despierto?

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-¡Sí!!, para qué te digo que no. Me sorprendió ver su entusiasmo en el rostro y exclamó… ¡Claro que sí, quiero ir allá contigo!! Le dije que me hablara cuando estuviera próximo a salir de mis clases.

-¿Pero qué sucede cuando entra al salón para impartir esa última cátedra?

-Me quedé completamente atónito observar que el salón estaba a reventar en su capacidad. Así, de bote pronto, descubrí a diez amigos Notarios Públicos, que de alguna manera se formaron conmigo, algunos habían sido mis alumnos, otros, habían trabajado conmigo en la Notaría.

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-Vaya convocatoria que se dio cita…

-Estaba el señor Rector, exalumnos, infinidad de abogados, mi esposa e hijos, todos acompañándome en mi última clase…

-¿Por qué llora…?

-Fue algo mucho muy emocionante que jamás había vivido.

-¿Pudo dar la clase?

-¡No!!, ya no me lo permitieron. Uno a uno de los asistentes fueron tomando la palabra para expresar halagadoras palabras hacia mi persona… ¡y ya no di la clase!!

-¿…Y entonces?

-Como bien lo apuntabas, junto al duelo, estaba presente el cariño y respeto que me profesaban los ahí presentes. A lo Mero Macho, se conjuntaron ambos sentimientos, es decir, el cariño y el amor fueron superiores al dolor del duelo por concluir mi ciclo de clases.

-¿Al abandonar ese ese salón, se sentía como pavorreal?

-Ja, ja, ja, me sentía muy contento, para qué negarlo. Los ojos se me llenaron de lágrimas, tal y como me tienes ahorita con lágrimas en los ojos… ¡vaya habilidad que posees para hacer llorar a tus entrevistados!!

-¿Dentro de su mente, qué pensamiento lo había embargado?

-¡Que bonita pregunta y te lo agradezco!! Lo que sí pensé ese día, era que si la muerte es así como ese final de clases… ¡pues que a toda madre!! Se va uno feliz con un cargamento de experiencias.

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-¿Como dice la letra del bolero El Jibarito… “Sale loco de contento con su cargamento..”?

-Ese, es un hermoso bolero… ¡Pues ni más ni menos!! Fue algo sumamente inolvidable y emotivo. En ese justo momento, también entendí el porqué, muchos enfermos, mi madre inclusive, estaba esperando que yo regresara de París, cuando me desempeñé como embajador de México en Francia, para poder morir tranquila.

-¿Cerrar ciclos de vida en completa paz?

-¡Exacto!!, quienes saben con exactitud que termina ese ciclo de vida, esperan estar acompañados de sus hijos, esposo, hermanos y seres queridos.

-¿Entregar un poco de amor antes de partir hacia el más allá?

-Es como si nosotros les diéramos permiso de partir en completa paz.

-¿Al iniciar esta nueva etapa, tendrá más tiempo para vivir su propia vida?

-¡Me gusta la pregunta…!! ¿Qué es lo que hago ahora? Escribo mi columna semanal para EL UNIVERSAL. Asimismo, me estoy dando a la tarea de terminar un libro acerca de la materia que estuve impartiendo en la Libre de Derecho, como apoyo para los estudiosos del Derecho Civil. Así como otro libro para mi doctorado en la UNAM. Además, un tercer libro en materia política que, seguramente, en dos o tres meses ya estará en circulación.

-¿A qué hora descansa el ciudadano Ignacio Morales Lechuga?

-Descanso haciendo adobes… ja, ja, ja. Mira, mi querido Edmundo, la verdad, cuando ya se acerca cierta hora del día, digamos a las nueve de la noche, me siento a cenar con mi esposa y hasta vemos un poco de televisión.

-¿Todavía retaca la mente con más noticias?

-¡No!!, no me interesa ver nada de noticias porque empieza a escurrir sangre por todos lados.

-México no es el país de las maravillas…

-¡Pues no!!, pero tampoco los critico porque es la purititita realidad

-¿Entonces qué ve en la pantalla?

-Ya sean series, una película o un libro que no he acabado de leer…

-¡No me diga que ya se queda dormido…!!

-Ja, ja, ja, ya soy un hombre a punto de cumplir 80 años, así es que dejo pendiente mi lectura para el día siguiente.

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-¿Qué ha cambiado en la televisión, desde sus tiempos de joven a la fecha?

-¡Uff!!, te vas a reír. A mi natal Poza Rica, en aquellos tiempos, no llegaba la señal de la televisión. Comencé a ver televisión cuando me vine a estudiar a la Ciudad de México, pero ya era un adolescente, además, en donde vivía, junto con unos primos y amigos, como si fuera un campamento, todos hechos bola, rentábamos un pequeño departamentito, pero tampoco contábamos con una televisión, de vez en cuando, nos gustaba ver las transmisiones de box desde la Arena México, todos los sábados por la noche.

-¿A dónde se iban a ver el box?

-A una pequeña taquería que tuviera televisión, nos aventábamos unos tacos y una chela…

-¿Cuáles eran sus tacos favoritos?

-¡Los de bistec!!, como los de carnitas estilo Michoacán.

-De aquellos noticieros que usted veía, siendo procurador general de la República… ¿Qué es lo que cambió en los noticieros del 2026?

-¡Esa, es una pregunta muy interesante!! Creo que antes, el rumbo de las noticias, definitivamente, lo marcaba Televisa con Jacobo Zabludovsky. Aunque también ya existían otros medios de comunicación no tan importantes como era Televisa, todo mundo estaba acostumbrado a que… ¡ya lo dijo Jacobo!!, era como una regla no escrita. Jacobo tenía enorme credibilidad y las entrevistas que realizaba a sus invitados eran muy bien vistas.

-Usted tiene una memoria prodigiosa… ¿Me puede contar alguna de esas?

-Me acuerdo muy bien de una que le hizo al entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz, quien era totalmente reacio a las entrevistas, hasta le molestaba mucho aparecer en los medios. Me acuerdo mucho de esa entrevista, porque desde niño, me acostumbraron a bañarme con zacate de raíz para tallarme perfectamente bien todo el cuerpo. Cuando ya era un adolescente, trabajé en un taller mecánico y con Fab, un famoso jabón en polvo multiusos, era con lo que me bañaba para quitarme la grasa de los autos…

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-¿Qué tenia que ver su zacate, con la entrevista que le hizo Zabludovsky a Diaz Ordaz?

-Es que se me quedó muy grabado lo que le comentó Diaz Ordaz a Jacobo, que él, se bañaba y tallaba simplemente con las manos. Al señor presidente no le gustaba usar zacate.

-¿Al paso de tantos años, sigue utilizando su zacate?

-¡No, ya no!!, ahora hago lo mismo que Diaz Ordaz… ja, ja, ja. Eso fue lo que se me grabó de aquella época. De alguna manera, eran épocas de un desarrollo estabilizador, hasta existía un mayor sentido de la autoridad y mucho mayor control en todos los sentidos.

-¿Y ahora?

-El mundo y el país han cambiado totalmente

-¿Se ha deshumanizado la sociedad?

-El crecimiento de toda población, de toda ciudad, de todos los estados y de todo el país, registran los extremos a los que hemos llegado, y por supuesto, genera el anonimato. Asimismo, las distancias coadyuvan al rompimiento de lazos sociales y desapareciendo, poco a poco, las vecindades e inclusive familias

-¿Familias desintegradas o disfuncionales?

-Es que ya no conviven como antes. Todo era endogámico, hasta se convivía estrechamente durante las 24 horas del día.

-¿Hoy, padres e hijos completamente distantes?

-Hoy, ya no es lo mismo, sin temor a equivocarme, todo se debe a la evolución tecnológica. Todo mundo está inmerso con celulares en mano. Vamos, hasta cuando están comiendo en la misma mesa, ya no platican absolutamente nada.

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-Yo recuerdo que la televisión era un factor de unión familiar…

-En efecto, pero antes de la televisión, eran la radio y los salones de costura, en donde las señoras e hijas se ponían a tejer, a remendar ropa y coser…. ¡pero todo eso se acabó!

-¿Nos rebasó el destino?

-¡Sin lugar a dudas! Hoy en día, hasta la televisión está pasando a un segundo o tercer plano, cuando, desde la época de los años sesenta, la televisión congregaba a las familias. Y todo por culpa de las “benditas redes sociales”, Edmundo, tienes absolutamente toda la razón, el celular se ha encargado de romper por completo la convivencia familiar, ha hecho que perdamos la capacidad de comunicarnos frente a frente. Como te decía, el celular ha roto la convivencia familiar y la manera de convivir como sociedad…

-Como dice Marco Antonio Solís El “Buki”: ¿A dónde vamos a parar?

-En ese sentido, no hemos sido capaces, o no, nos hemos preocupado por educarnos para afrontar y saber utilizar correctamente esta vertiginosa tecnología.

-¿La hemos utilizado al “ahí se va”?

-Más bien, la hemos usado de manera indiscriminada, sin poner límites y nos ha atrapado.

-¿Nos salió el tiro por la culata?

-Es que, ese atrapamiento del que te hablo, ha hecho que nuestra atención se concentre en ello, hasta perdiendo opinión propia para adoptar la opinión de la masa a través de las redes sociales.

-¿Simples borregos?

-¡Exacto!!, aunque duela decirlo, hemos perdido individualidad, hasta hemos dejado de pensar por nosotros mismos. Nos hemos estado apoyando en el pensamiento de los demás y de las redes sociales.

-¿Nos hemos convertido en simples comodinos?

-No solamente eso, sino que hasta juzgamos más rápidamente ante cualquier acontecimiento. Nuestra opinión se desata en fórmulas simplistas y condenamos: ¡Es un ratero!! ¡Es un asesino!! ¡Es un ladrón!!, lo expresamos de bote pronto, sin dar oportunidad a que se enjuicie, que la inocencia, de alguna manera, desaparezca y se demuestre la culpabilidad o bien, que florezca la inocencia tal cual.

-¿Todo ello nos conlleva al rompimiento de lazos afectivos?

-¡Exacto!!, todo eso nos conlleva al rompimiento de lazos afectivos, pero también, a la pérdida de lo que antes era nuestra fortaleza familiar.

-¿Se puede decir que todo ello puede ser la raíz para que niños y adolescentes confundan caminos y opten por lo más fácil y los empuja a delinquir?

-En algunos casos, el anonimato y el rompimiento de esos lazos familiares, implica la pérdida de valores en toda su estructura, por ende, les resulta mucho más fácil cometer ilícitos en medio de la masa.

-¿El anonimato es como si estuvieran en medio del desierto?

-¡Vaya!!, me gusta tu definición. El anonimato para ellos, es como la soledad absoluta porque están todos presentes, pero nadie se da cuenta de nada y hasta eso favorece las conductas anti sociales.

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-¿En que va a terminar el estira y afloja del cerco judicial impuesto por Estados Unidos a México, exigiendo la entrega inmediata de funcionarios ligados al crimen organizado?

-Yo no sé exactamente en qué vaya a finalizar, pero sí te puedo decir que lo más barato para Claudia Sheinbaum y para México, que no es indigno, ni tampoco significa faltar a la soberanía ni doblegarse ante Estados Unidos, es cumplir con el Tratado de Extradición.

-¿A lo mero Macho, qué sucederá si lo cumple y entrega a los funcionarios señalados por al Corte de Justicia de Estados Unidos?

-Si es que lo cumple, atendiendo los requerimientos del país solicitante, repito, no significa que se doblegue, ni que vaya a pisotear o entregar la soberanía nacional.

-Usted es un prestigiado abogado, ¿Estados Unidos tiene la suficiente competencia y autoridad jurídica para exigir la entrega inmediata de quienes considera “terroristas”?

-¡Esa es una excelente pregunta! Está más que claro que Estados Unidos tiene la suficiente competencia para juzgar este tipo de delitos, porque, al final de cuentas, el delito era la producción y circulación de drogas para el consumo en Estados Unidos, y en consecuencia, si toda esa droga que entró a Estados Unidos proviene de Sinaloa, precisamente, es por eso que autoridades de la Corte de Estados Unidos, están investigando hasta dónde llegan las ligas de autoridades mexicanas con el crimen organizado… ¡ahí está el punto de competencia!

-Entonces, ¿por qué México no hace su tarea?

-Por supuesto que México también tiene competencia, porque los hechos sucedieron aquí, pero el primero que lo manifestó en tiempo y Derecho fue Estados Unidos.

-¿El que pega primero, pega dos veces?

-México abrió su investigación quince días después de que Estados Unidos ya lo había requerido. Pero, además, México tuvo la oportunidad de actuar desde 2021.

-La presidenta Sheinbaum ha repetido hasta el cansancio que requiere pruebas…

-Existen pruebas, evidencias y declaraciones, incluso, del que fue candidato del PAN al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora, quien dramáticamente, en medio del proceso electoral, el mero día de la elección, rogó, suplicó a los delincuentes que habían secuestrado a su familia que los pusieran en libertad.

¿Con esos antecedentes y pruebas, la presidenta actúa inocentemente pidiendo pruebas?

-Pues nada más imagínate. También secuestraron y amenazaron a más de doscientos representantes de casillas y funcionarios electorales. Así es que… ¡pruebas sobran!, y el gobierno mexicano no hizo absolutamente nada.

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-¿El Tribunal Electoral se convirtió en un “elefante blanco”?

-El Tribunal Electoral aseguró que la elección había sido legal, bien desarrollada, vigilada, planeada y que no había ocurrido absolutamente ningún incidente, incluso López Obrador les mandó un mensaje a los integrantes del crimen organizado, que los felicitaba porque se habían portado muy bien.

-¿Los “apadrinó”?

-¡Pues sí!, les mandó ese mensaje porque se habían portado bien. No sé si lo hizo porque habían secuestrado a la familia de Mario Zamora o se refería a otra cosa, pero su mensaje fue así. Efusivas felicitaciones porque se habían portado re quete bien.

-¿A lo Mero Macho, lo que quiere Donald Trump es la cabeza de AMLO?

-Lo que quiere Trump es que se lleve a cabo una investigación objetiva, obviamente, que se llegue al fondo

-Por favor…

-Es que en ese fondo hay políticos de muy “altos vuelos” que han y están ejerciendo gobierno en el país e involucrados con la delincuencia.

-Usted fue procurador general de la República… ¿A lo Mero Macho, es una violación a la soberanía nacional que agentes de la CIA o FBI vengan a México a investigar?

-El FBI, la DEA y la CIA, siempre han estado en México. De ninguna manera se viola la soberanía nacional. Que no se les olvide que México había sido considerado como un centro de espionaje internacional, en donde había cubanos, soviéticos, americanos, ingleses…

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-¿Por qué no se la hicieron de “tos” en administraciones anteriores?

-Digamos que eran “tolerados”, pero los agentes del FBI, de la DEA y de la CIA, eran expresamente admitidos en los tratado o acuerdos colaterales, ampliados de una relación bilateral entre México y Estados Unidos.

-¿Por qué ese odio despiadado en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, queriéndole colgar los muertitos ¿Esos agentes se “murieron o los mandaron morir”?

-Ese es un trabajo de investigación. Lo que he podido escuchar, fue que una piedra enorme les cayó encima. Que fue un muy lamentable accidente automovilístico. Lo único real es que no ha habido, hasta el día de hoy, una declaración oficial por parte del gobierno de Chihuahua ni del gobierno federal.

-¿Qué intereses hay detrás de todo este enredo?

-¡No lo sé!, se han enfrascado en un “n”, en donde acusan a Maru Campos de traidora a la patria.

-¿Por qué traidora a la patria?

-¡No sé por qué!, lo único que te puedo comentar, es que ella sí cumplió con el texto constitucional del 121, de actuar en contra de la delincuencia organizada, no obstante tal y como afirman, se trata de un delito federal. Pero resulta que en el Artículo 121 de la Constitución, establece que los gobernadores de los Estados, tienen la obligación de aplicar las leyes federales. Lo único que hizo Maru Campos fue precisamente eso. Mientras que todos los demás le dan la espalda.

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-¿En el gobierno de la 4T piensan que el pueblo es tonto?

-¡Pues qué equivocados están!, porque la población de Chihuahua, y en el país en general, ya lo están advirtiendo, las manifestaciones que encabezaron con todo el aparato y el poder desde México.

-¿Es correcto lo que la presidenta Sheinbaum expresó desde el Monumento de la Revolución, que ningún país vendrá a robarnos la soberanía?

-La mera verdad, considero que la presidente Sheinbaum está totalmente confundida, obviamente, sin un concepto claro de lo que significa la soberanía.

-A lo Mero Macho… ¿Qué es la soberanía?

-La soberanía corresponde al pueblo y la ejerce a través de los tres poderes.

-¿Ahora, es un deporte atentar contra la soberanía?

-Los únicos que han atentado en contra de la soberanía, son quienes han destruido el poder judicial. Esos mismos que han destruido las instituciones de México y los que han permitido que los delincuentes gobiernen, en lugar de quienes fueron electos por el pueblo… ¡Esos son quienes atentan en contra la soberanía!

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-¿Un país que realiza una petición de extradición atenta contra la soberanía nacional?

-¡No hombre!, lo hace basado en un tratado bilateral, y no, con una intención hegemónica.

-¿Por qué hacen escándalo desde Palacio Nacional al recibir una solicitud de extradición?

-Digamos que el gobierno de México tiene la facultad de negarse soberanamente a extraditar una persona que haya solicitado determinado país, pero esta negativa, si es que está hecha sin un firme fundamento, pues tiene sus consecuencias…

-¿Esas consecuencias pueden llegar afectar las relaciones diplomáticas?

-Las consecuencias pueden ser represalias, tales como el cierre de fronteras, el fin del TMEC, el aumento de aranceles, una serie de dificultades para importar y exportar, enormes dificultades para obtener visas, todas esas consecuencias, por decirlo menos, pueden acarrear una relación distante y fría, cuando deberíamos tener una sana colaboración estrecha y reconocer que el único enemigo es la delincuencia, mas no el país de Estados Unidos.

-Pero Estados Unidos, lo ha dicho hasta el cansancio, tiene los suficientes elementos…

-En efecto, lo que Estados Unidos está pidiendo y argumentando, es tener los suficientes elementos para determinar que el gobernador de Sinaloa, el secretario general de gobierno, el senador en funciones, el alcalde, el secretario de finanzas, están involucrados con la delincuencia organizada, concretamente, con el narcotráfico. Además, presentó sus pruebas ante un gran jurado que emitió su aprobación.

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-¿No es un simple capricho de Donald Trump?

-¡Para nada! Están actuando con estricto apego a sus leyes y derecho internacional. Aunado a ello, han establecido que dentro de los sesenta días que les marca sus tiempos legales, harán llegar a México los elementos comprobatorios…

-¿Las “pruebas, pruebas y más pruebas” que exclama la presidenta Sheinbaum?

-Es por eso que Estados Unidos exige la inmediata detención con fines de extradición.

-¿Qué elementos aportará Estados Unidos que puedan sorprender a la presidenta?

-Los estrictamente indispensables para que se declare en México una vinculación a proceso, lo que antes era y se conocía como auto de formal prisión.

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-¿Esos elementos son forzosamente necesarios para dictaminar una sentencia?

-¡No!, qué bueno que me lo preguntes. Esa sentencia se dictará como resultado final de todo el proceso.

-¿Donald Trump tiene todas las pruebas en su mano?

-¡Sin lugar a dudas!, Donald Trump está basado en todas las pruebas que se han presentado ante un gran Jurado, y seguramente, en lo que poco más de esos 30 delincuentes que el gobierno de México ha enviado a Estados Unidos hayan aportado para que, de manera rápida…

-¿Un simple fast track?

-¡Exacto!, un fast track y sin cumplir con el tratado de extradición, seguramente ya hayan declarado y están colaborando bajo el apartado de testigos protegidos.

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-Nicolás Maduro retaba a Donald Trump para que fuera por él a Venezuela…

-¡Claro que fueron por él…!

-¿En un momento dado, vendrían por los ya señalados por la Corte de Estados Unidos?

-Mira, mi estimado Edmundo, hay dos vistas: desde un primer punto de vista, sí, significaría una invasión a México y una actitud agresiva… ¡por supuesto!

-¿Lo tomarían como una especie de represalia ante la negativa de México de entregarlos?

-¡Sin lugar a dudas! Pero desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, las organizaciones del narcotráfico han sido declarados como terroristas…

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-¿Y si son terroristas?

-Eso, automáticamente, faculta al gobierno de Estados Unidos para ingresar a cualquier territorio extranjero para aprehenderlos, extraerlos y llevarlos ante la Corte de Justicia.

-¿Quién les otorgó ese poder o facultad?

-Es que ya tienen un punto ganado a nivel internacional para la exterminación de terroristas internacionales y se los autorizó el Congreso estadounidense

-¿Por qué demonios la presidenta Sheinbaum no actúa con madurez y los entrega, en lugar de crear un conflicto en las relaciones bilaterales?

-Pues sí, lo más barato para la presidente Sheinbaum, sería que los entregue y los extradite.

-¿A lo Mero Macho, por qué protege Sheinbaum a Rocha Moya? ¿Tiene miedo que “suelten la sopa” y también agarren a su padrino político?

-Eso, es precisamente lo que piensa muchísima gente…

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-¿Una conducta ultra nacionalista de la presidenta?

-Quizás, también pueda ser una conducta ultra nacionalista de la presidenta, como bien lo apuntas, pero, también, puedan declarar cosas contra dirigentes de Morena y de ella misma.

-¿Con los enroques que realizó la presidenta, piezas claves de sus colaboradores, fue una jugada brillante?

-A mi modo de ver las cosas, creo que copiaron exactamente lo que en antaño hacia el PRI…

-El PRI permaneció 70 años en el poder…

-Pues sí, pero con la única diferencia que existía una verdadera y auténtica fortaleza presidencial…

-¿Un presidencialismo ultranza?

-Era un presidencialismo que ponía orden y paz en medio del partido cuando surgían divisiones…

-Usted lo dijo, era un partido y Morena es un simple movimiento de arribistas…

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-En este caso, quien pone paz en Morena, es el señor que se encuentra recluido en su fortaleza de Palenque, Chiapas…

-¿Una presidenta dolorosamente copada?

-¡Qué buena pregunta! En efecto, la presidenta Sheinbaum ha sido copada. La presidenta, a veces, da la impresión que no le permiten tomar decisiones como jefa del Ejecutivo Federal, mucho menos, dentro de su propio movimiento Morena.

-¿A lo Mero Macho, tenemos una presidenta maniatada?

-¡Pues eso es lo que se nota!, y digo que se nota, por expresiones vertidas desde Palacio Nacional, dijo que le había propuesto a Luisa María Alcalde para que se viniera a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pero que le había respondido que lo iba a pensar, además, Citlalli le había botado el trabajo y decidió irse para Morena. No se trata de dejar la olla de los frijoles en la estufa y decirle… “ahí te las ves”

-¿Tenemos una Fiscalía General de la República de juguete, que dista en mucho al cargo que usted ocupó durante el gobierno de Salinas de Gortari?

-¡Uff!, me haces una pregunta difícil de responder. Lo que sí te podría decir, es que, cuando menos, es una Fiscalía General de la República completamente omisa de los graves casos que se suscitaron durante 2021, secuestros, violaciones electorales, infinidad de desaparecidos y muertos… ¡No pasó absolutamente nada! Ahora, son los medios de comunicación quienes se dan a la tarea de llevar a cabo las investigaciones que le correspondería realizar a la FGR.

-¿El supuesto congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Moya, un simple parapeto para protegerlo?

-La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció claramente que cualquier congelamiento de cuentas bancarias tenía que cumplirse de acuerdo con un determinado protocolo, sin embargo, en el caso de Rocha Moya, se alteró deliberadamente dicho protocolo, llama la atención poderosamente este punto.

-¿A lo Mero Macho, la presidenta tendrá el valor de entregarlos?

-Pues ojalá, porque ahorraría y hasta evitaría delicados problemas que se pueden derivar…

-¿Sería quitarle el pivote a la olla exprés para que no explote?

-¡Sí!, yo creo que sí. Si hace eso, ayudaría definitivamente a bajar la presión entre ambos países.

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-¿Y si no lo hace?

-No sé lo que vaya a pasar, pero graves consecuencias sí las vamos a tener. Ya sean de carácter migratorias, fiscales, del TMEC, arancelarias. Insisto, lo sufriríamos todos, y por un simple capricho.

-¿La revocación de mandato será una realidad, ella tendría que renunciar al cargo?

-No se puede renunciar al cargo de presidente de la República, sino que sería solicitar una licencia por tiempo indefinido. Además, nadie le está pidiendo que se vaya, excepto los mismos de Morena, pero no el resto de la población.

-¿México en su totalidad, sí la quiere?

-El resto de la población piensa que la presidenta Claudia Sheinbaum es mucho más sensata, mucho más prudente y hasta de mejor calidad que su antecesor.

-¿Usted cree que ya quiera “tirar la toalla”?

-El problema de la presidenta Sheinbaum es que piensa que solamente es presidenta nada más de los integrantes de su partido y no de toda la nación, como debería de ser y hasta se lo recriminan frecuentemente cuando sale de gira por los estados de la República.

-¿A la presidenta le cuesta muchísimo resanar las heridas que le heredó su protector?

-Yo creo que, lo que se ha dado a conocer, no es tanto por intención de Claudia Sheinbaum, sino que la realidad ha sido mucho más poderosa que los discursos. Esa dolorosa realidad es la que se ha impuesto y es la que ha exhibido los errores del anterior gobierno.

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-Hace pocos días se registró un extraño movimiento en el rancho La Chingada de Palenque, la gente comenta que López Obrador huyó a La Habana, Cuba…

-Si se fuera a La Habana, junto con una tonelada de alimentos, lo mandan inmediatamente a Estados Unidos. Más bien, creo que debió irse de vacaciones por ahí. No considero que tenga el ánimo de escaparse… ¡no!, y te digo que no, porque no hay una orden de alerta ni de detención en su contra.

-¿Cómo es posible que cuente con una impresionante custodia de militares, cuando él, siendo presidente, rechazó que los expresidentes tuvieran privilegios?

-En efecto, cuenta con una escolta impresionante. Los principios de austeridad en contra de expresidentes que pregonaba AMLO a grito abierto, seguramente deben estar en la basura en el mismo rancho La Chingada.

-Continuará-

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