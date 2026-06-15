A unos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que la dependencia ha brindado más de 200 atenciones relacionadas con el torneo, principalmente por dudas sobre boletos, descargas de aplicaciones y presuntos fraudes.

El funcionario detalló que en el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México se atendieron nueve casos, entre ellos una denuncia por posible fraude en la compra de un boleto en reventa y ocho asesorías para ayudar a los aficionados a descargar la aplicación necesaria para visualizar sus entradas.

En Monterrey, señaló, se registraron 10 atenciones: dos correspondieron a reubicaciones de personas con discapacidad por cuestiones de movilidad, una denuncia de fraude que fue canalizada a la fiscalía correspondiente y siete apoyos relacionados con la descarga de aplicaciones para acceder a los boletos.

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Mientras tanto, en Guadalajara las intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en orientar a los asistentes sobre el proceso para visualizar sus entradas digitales.

“Lo que pasaba es que la gente compraba sus boletos, pero no había descargado la aplicación. Entonces ahí se le orientaba para poderlo hacer”, explicó Escalante Ruiz.

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El titular de Profeco agregó que, a nivel nacional, las oficinas de la dependencia han realizado 124 atenciones relacionadas con el Mundial, principalmente para resolver dudas sobre derechos de los consumidores, trámites y canalizaciones a otras autoridades.

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Asimismo, indicó que el Teléfono del Consumidor ha recibido 114 llamadas vinculadas con el evento deportivo, en las que se reportaron cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

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Escalante Ruiz aseguró que la Procuraduría mantendrá presencia permanente en las sedes mundialistas y en puntos estratégicos de atención a visitantes, incluidos los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las zonas de festivales para aficionados.

“Vamos a continuar con la presencia en cada uno de estos lugares”, afirmó el funcionario, quien reiteró que el objetivo es garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante el desarrollo de la justa deportiva.

em/apr