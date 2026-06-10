Los cibercriminales no solo buscan vulnerabilidades técnicas para robar, también abusan de la emoción, ansiedad y prisa de las personas por comprar una playera, un balón, boletos, pantallas, entre otros productos, con motivo del Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser un atractivo para los ciberdelincuentes por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió desconfiar de ofertas demasiado irresistibles con precios excesivamente bajos o promociones con urgencia de compra inmediata.

Añadió que hay que desconfiar de los ofrecimientos de paquetes turísticos fantasma que prometen servicios todo incluido, pero que no están confirmados, son parciales o inexistentes.

Lee también Benito Juárez implementará Operativo Copa Mundial 2026; inicia este 11 de junio

Así como servicios falsos, sitios de internet apócrifos, correos electrónicos, mensajes o anuncios que re dirigen a páginas falsas diseñadas para obtener datos personales o bancarios.

Al respecto, el CEO de Pentafon, Antonio Fajer, dijo que "en temporadas de alto consumo, los cibercriminales aprovechan el contexto emocional y la urgencia de compra para sofisticar fraudes digitales", aseguró.

[Publicidad]

Los vectores de ataque más comunes, expuso, llegan disfrazados de promociones irresistibles, notificaciones de paquetería, links para adquirir boletos o mensajes que simulan venir de marcas de confianza, todo distribuido a través de SMS, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.

Expertos recomiendan desconfiar de promociones demasiado atractivas y verificar la autenticidad de páginas, correos y enlaces antes de realizar pagos. Foto: iStock

Recordó que de acuerdo con Harvard Business Review, más del 70% de los ataques de ingeniería social se basan en mensajes que apelan a la urgencia o a recompensas extraordinarias, exactamente el patrón que se dispara en estas fechas.

Añadió que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reportó que 71% de los fraudes financieros ya ocurre en canales digitales y que el monto reclamado por este tipo de delitos superó los 20 mil millones de pesos, siendo la suplantación de identidad y el phishing los principales mecanismos de ataque.

[Publicidad]

Fajer explicó que a la hora de comprar no hay que confiar en lo que parece sorprendentemente increíble, porque seguramente es una estafa.

"Los cibercriminales no atacan directamente a los sistemas: explotan la confianza del usuario y los puntos débiles en los centros de contacto que no cuentan con controles sólidos”, señaló.

Lee también Mexicanos desanimados por Mundial; “sufrimos las obras y ni somos invitados”

[Publicidad]

Recomendó desconfiar de enlaces acortados, dominios no verificados y cualquier mensaje que solicite datos personales o financieros, incluso si aparenta provenir de una marca conocida, porque pudieron modificar la dirección.

Agregó que según reportes de TransUnion y Mastercard, los intentos de fraude digital aumentan entre 30% y 50% durante periodos de compras intensivas y eventos masivos. En esos picos operativos, los centros de contacto sin controles robustos se convierten en el principal punto de exposición, justo cuando la confianza del consumidor es más vulnerable.

Fajer consideró que la solución no es añadir capas de seguridad, sino integrarlas como parte estructural del modelo de negocios.

[Publicidad]

"El fraude no ocurre por el canal, ocurre por la falta de un ecosistema de ciberseguridad certificado detrás del canal", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa