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El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, anunció la implementación del Operativo Copa Mundial 2026, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, para que vecinas, vecinos y visitantes nacionales e internacionales disfruten del Mundial en un entorno seguro, ordenado y con servicios de calidad.
Se trata de una estrategia integral en la que participan elementos de Blindar BJ360°, Protección Civil y las distintas áreas operativas de la administración.
Este despliegue contempla acciones de prevención, vigilancia, movilidad, atención de emergencias, servicios urbanos y atención ciudadana, con especial énfasis en las zonas de mayor afluencia de personas, como son los corredores viales, estacionamientos, plazas comerciales y puntos de concentración de aficionados, como el Fan Fest que se instalará en el Parque Las Américas en la colonia Narvarte Oriente.
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“En Benito Juárez estamos completamente listos para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial. Hemos desplegado todos los elementos de nuestra estrategia Blindar BJ360°, junto con Protección Civil y las distintas áreas de atención ciudadana y servicios urbanos, para garantizar seguridad, movilidad, orden y la mejor experiencia para quienes vivirán esta gran fiesta del fútbol. Queremos que cada persona que visite nuestra alcaldía se lleve la certeza de que está en una demarcación moderna, segura y eficiente. Benito Juárez es una alcaldía de clase mundial y hoy estamos preparados para demostrarlo”, afirmó el alcalde Luis Mendoza.
El operativo iniciará el próximo 11 de junio a las 07:00 horas y contará con presencia estratégica en cuatro puntos clave de acceso al estadio y se replicará en los partidos que se celebren en la ciudad:
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- División del Norte.
- Calzada de Tlalpan – Plaza Victoria.
- Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Manacar.
- Periférico Sur, en las inmediaciones de Revolución y Barranca del Muerto.
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En cada uno de estos puntos se contará con ambulancias y personal capacitado para brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
Entre las 11:00 y las 13:00 horas se realizará un despliegue operativo especial de sur a norte con los elementos de la estrategia Blindar BJ 360°, que mantendrán patrullajes dinámicos permanentes para prevenir delitos.
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Protección Civil instalará puestos fijos de atención y coordinación con el Gobierno de la Ciudad para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y posibles concentraciones masivas de aficionados.
Durante las actividades que se realicen en el Fan Fest, se contará con un puesto de mando activo para garantizar atención inmediata y vigilancia preventiva.
También se dispondrá de una grúa permanente sobre Calzada de Tlalpan para atender incidentes vehiculares y agilizar la movilidad, además de un puesto de mando de Protección Civil a nivel de calle.
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mahc/LL
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