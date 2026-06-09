[Publicidad]
Los aficionados que acudan al Fan Fest de la Ciudad de México para seguir los partidos de la Copa del Mundo serán recibidos por imponentes representaciones de Coatlicue, diosa mexica de la tierra, la fertilidad, la vida y la muerte, y de Tlaltecuhtli, deidad mexica asociada con la Tierra, la vida y la muerte.
A unos días de la inauguración del Mundial 2026, trabajadores afinan los últimos detalles en la Plaza de la Constitución, donde además se instalaron elementos representativos de la cultura mexicana, como piñatas gigantes con forma de chiles, automóviles, figuras femeninas, luchadores, y coloridos milagritos, así como decoraciones inspiradas en el México prehispánico.
En el corazón del Zócalo también destaca la gran pantalla donde se proyectarán los encuentros y en la que ya aparecen mensajes de los patrocinadores del torneo, mientras continúan las labores de montaje de escenarios, áreas de convivencia y espacios para los asistentes.
Lee también Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?; te decimos quiénes sí y quiénes no tienen actividades este 11 de junio
El primer cuadro de la ciudad permanece amurallado y resguardado, mientras continúan los plantones y movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en calles aledañas.
Gobierno exhorta a aplicar home office desde hoy para facilitar movilidad de CDMX en el Mundial; publican medidas en el DOF
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La despedida de Keylor Navas para Efraín Juárez por su salida de Pumas
Metrópoli
Dan banderazo de salida a Línea 14 del Trolebús; va de Huipulco a Universidad
Tendencias
Mundial 2026: ¿Quiénes se quedan sin Home Office el 11 de junio pese al decreto?
Mundo
EU pide reforzar combate al ébola; pide a países imponer restricciones de viaje