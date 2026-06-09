Los aficionados que acudan al Fan Fest de la Ciudad de México para seguir los partidos de la Copa del Mundo serán recibidos por imponentes representaciones de Coatlicue, diosa mexica de la tierra, la fertilidad, la vida y la muerte, y de Tlaltecuhtli, deidad mexica asociada con la Tierra, la vida y la muerte.

A unos días de la inauguración del Mundial 2026, trabajadores afinan los últimos detalles en la Plaza de la Constitución, donde además se instalaron elementos representativos de la cultura mexicana, como piñatas gigantes con forma de chiles, automóviles, figuras femeninas, luchadores, y coloridos milagritos, así como decoraciones inspiradas en el México prehispánico.

En el corazón del Zócalo también destaca la gran pantalla donde se proyectarán los encuentros y en la que ya aparecen mensajes de los patrocinadores del torneo, mientras continúan las labores de montaje de escenarios, áreas de convivencia y espacios para los asistentes.

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Tlaltecuhtli (izquierda) y Coatlicue (derecha) dan la bienvenida al Fan Fest en el Zócalo de la CDMX (09/06/2026). Foto: Especial

El primer cuadro de la ciudad permanece amurallado y resguardado, mientras continúan los plantones y movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en calles aledañas.

Afinan los últimos detalles para el Fan Fest en el Zócalo de la CDMX, lugar donde se transmitirá la inauguración del Mundial 2026 (09/06/2026). Foto: Especial

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