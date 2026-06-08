A tres días para el arranque del Mundial de Futbol en la Ciudad de México se reportan avances en los trabajos en la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

A pesar de que sigue cercada la Plaza de la Constitución, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que la pantalla principal ya está instalada y encendida, la cual tiene un marco de color lila con adornos verdes y amarillos, así como el logo oficial de la Copa Mundial 2026 en los costados.

La pantalla está instalada de frente a la entrada de la calle 20 de Noviembre, la cual todavía se mantiene cerrada por el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un escenario lleno de colorido, figuras prehispánicas, piñatas de luchadores y balones enmarcan el Zócalo, que recibirá a cientos de visitantes. Foto: ARTURO ORDAZ/EL UNIVERSAL

Dicha instalación tiene un par de esculturas prehispánicas a cada lado, donde hombres de chaleco naranja y casco continúan haciendo trabajos desde una grúa.

Sobre el Zócalo, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se mantiene la figura del Agologol de acero inoxidable y estructura metálica, según su ficha técnica. El personaje porta una camisa de futbol verde, unos shorts negros y patea un balón.

Sobre el circuito de la Plaza de la Constitución también se colgaron hileras de rectángulos de plástico del estilo de papel picado de Día de Muertos con frases típicas como Amor eterno, Sin Yolanda Maricarmen, al igual que Chiflando y aplaudiendo. Además, ahí mismo se instalaron piñatas de luchadores.

Sobre el edificio de Gobierno de la Ciudad de México se instalaron adornos donde se pueden observar ajolotes, balones, la cabeza de Quetzalcoátl, así como flores y nopales.

Un escenario lleno de colorido, figuras prehispánicas, piñatas de luchadores y balones enmarcan el Zócalo, que recibirá a cientos de visitantes. Foto: ARTURO ORDAZ/EL UNIVERSAL

De igual manera, sobre el inmueble que está junto a la calle peatonal de Francisco I. Madero se puede ver un adorno con la figura de la Copa Mundial y la cabeza de Quetzalcoátl. Mientras que en los arcos donde están la mayoría de negocios joyeros se colgaron balones de futbol.

También se instaló una pantalla, más pequeña en comparación a la principal, que da vista hacia la esquina que forman las calles 5 de Febrero y 16 de Septiembre.

A pesar de ello, continúa la presencia de maquinaria pesada como grúas y plantas de luz, así como personal soldando estructuras y realizando labores en lo que será el FIFA Fan Fest.

De acuerdo con el módulo turístico que está a un costado de la Catedral Metropolitana, el acceso al público general será hasta el 11 de junio, cuando se inaugure oficialmente la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México.

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