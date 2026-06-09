A dos días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció algunas medidas publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para suspender labores o aplicar home office el próximo 11 de junio.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lo publicado en el DOF, la medida se implementa con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial debido a que se espera el arribo de millones de turistas a la capital del país.

A continuación te compartimos cómo aplica la medida, quiénes suspenden labores y los sectores que sí tendrán que laborar por tratarse de actividades esenciales:

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Estadio Ciudad de México. Foto: Andrea Murcia Monsivais

¿Quiénes tendrán home office?

De acuerdo con el decreto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el sector privado exhortaron a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización.

Se instruyó a estos tres grupos a privilegiar en todas las oficinas, públicas y privadas el uso de la tecnología para garantizar un adecuado desempeño de sus funciones y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen, así como brindar la atención a la ciudadanía durante la realización de este evento deportivo.

Pese a lo establecido en el DOF, en su mañanera de este 9 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que para las empresas privadas no es obligatoria esta medida puesto que tendría que hacerse otro tipo de esquema.

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Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de junio. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Escuelas suspenden actividades por la inauguración del Mundial

En cuanto a quienes suspenden actividades este 11 de junio con motivo del Mundial 2026, el Diario Oficial establece que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

También se suspenden actividades en aquellas escuelas de medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tengan sede en la Ciudad de México, tanto públicas como privadas.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que también suspenderá actividades únicamente el 11 de junio con motivo de las afectaciones a la movilidad que se esperan este día.

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Salón de clases. Foto: IStock

Cámara de Diputados se une al descanso el 11 de junio

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que, en congruencia con el decreto presidencial para suspender actividades escolares y en oficinas de gobierno durante la inauguración del mundial, el recinto legislativo de San Lázaro tampoco tendrá labores el próximo 11 de junio.

“Esperamos que todo el mundo disfrute el mundial. Hoy se han otorgado facilidades administrativas en el gobierno Federal y en las escuelas en un decreto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum en el que estamos de acuerdo, y para poder estar en congruencia también en la Cámara de Diputados vamos a otorgar facilidades administrativas el jueves”, declaró a través de un video que compartió en sus redes sociales.

El líder morenista, señaló que el mundial debe de entusiasmar a todas y todos, e hizo votos porque nada empañe la fiesta mundialista.

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Cámara de Diputados. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Todos tenemos que entusiasmarnos en esta fecha tan importante, México es de los pocos países del mundo, cuando no el único, en ser sede de tres copas mundiales de la FIFA, y hoy nada va a empañar el que los mexicanos y las mexicanas disfruten esta fiesta internacional”, expresó.

Por lo anterior, Ricardo Monreal confió en que el gobierno federal encuentre una solución pacífica al conflicto que mantienen con las y los maestros de la CNTE.

“Respaldamos a la Presidenta en su diálogo y negociación en la defensa de los derechos y libertades como el de expresión y manifestación, y hacemos votos porque se llegue a una solución con el diálogo, no hay que desesperarse ni cansarse, y hay que actuar con tolerancia como le está haciendo nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, concluyó.

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¿Para quiénes no aplica el trabajo en casa y la suspensión de actividades?

El decreto publicado en el DOF establece que algunos sectores en la capital quedan fuera de esta medida por tratarse de actividades esenciales para la sociedad y el desarrollo del evento deportivo. A quienes sí les corresponde laborar son:

Las personas que trabajen en la prestación de servicios de salud , atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. Personas cuyas funciones estén vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público.

Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.

terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo. Movilidad y gestión vial.

Telecomunicaciones.

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Quienes trabajen en actividades de suministro de energía eléctrica , hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento. Personas que desempeñan servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados al Mundial 2026.

Quienes desempeñen actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y otras acciones gubernamentales necesarias para la inauguración del Mundial .

. Personas cuyas funciones sean indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.

Otras actividades que requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

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