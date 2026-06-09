La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó la continuidad de las movilizaciones en el marco de la huelga nacional del magisterio disidente.

Durante la instalación de la ANR, realizada este lunes y cuyos trabajos concluyeron durante la madrugada de este martes, el secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, sostuvo que la jornada de lucha emprendida por la Coordinadora responde a demandas que, afirmó, son de interés para el conjunto de los trabajadores del país, particularmente en materia de pensiones y derechos laborales.

El dirigente señaló que el movimiento busca que el gobierno federal defina una ruta clara, para cumplir los compromisos asumidos con el magisterio, entre ellos la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de los efectos de la reforma educativa y la construcción de un nuevo sistema que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

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La ANR también manifestó que, pese a las críticas y cuestionamientos hacia el movimiento, la Coordinadora mantendrá su estrategia de organización y protesta a nivel nacional, al considerar que sus demandas siguen sin encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades federales.

Los trabajos de la Asamblea Nacional Representativa fueron declarados en receso durante la madrugada de este martes, con el compromiso de dar seguimiento a los acuerdos y acciones definidas por las distintas secciones que integran la CNTE y evaluar el desarrollo de las movilizaciones programadas para los próximos días.

Sigue aquí el minuto a minuto de las actividades llevadas a cabo por el sector docente y mantente informado.

Nación 11:25 AM Centenares de efectivos de la Secretaría de seguridad ciudadana del grupo antimotines, permanecen en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, en la alcaldía Coyoacán, previo a la marcha que llevará a cabo la CNTE, rumbo al Estadio Ciudad de México.





Nación 10:35 AM El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, recorre la caseta de Tlalpan, por donde se prevé que entren más personas para sumarse a las manifestaciones de la CNTE.

Indicó que se da seguimiento a las acciones realizadas el lunes y se verifican las condiciones de seguridad en la zona.

"Reiteramos nuestro llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica. El diálogo, el respeto y la no violencia son fundamentales para la expresión de las demandas sociales y la construcción de acuerdos", escribió en sus redes.



Nación 10:25 AM Tren Ligero, sin servicio en tres estaciones por presencia de manifestantes El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la operación del Tren Ligero registra afectaciones debido a la presencia de manifestantes de la CNTE en la zona sur de la Ciudad de México. Por ello, las estaciones El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco permanecen cerradas de manera temporal, por lo que no se permite el ascenso ni descenso de pasajeros en esos puntos. El servicio del Tren Ligero continúa operando en ambos sentidos entre Tasqueña y Xochimilco, aunque los convoyes atraviesan las estaciones afectadas sin realizar paradas para el ingreso o salida de usuarios.



En Taxqueña suspenden operación del tren ligero por marcha de maestros de la CNTE. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

Nación 10:22 AM Alternativas viales La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que, ante las movilizaciones de la CNTE previstas para este martes en la zona sur, las alternativas viales que se pueden tomar, para evitar congestionamientos son:

Calzada De Tlalpan

Avenida División del Norte

Avenida Río Churubusco

Ejes 8 y 7 Sur La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y sus posibles cambios de ruta o concentración y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.





Marcha de la CNTE en CDMX. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Nación 09:25 AM ¿Estará Sheinbaum al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de las actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) su asistencia al Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México por la inauguración del Mundial.





Nación 10:35 AM La presidenta Claudia Sheinbaum indica en La Mañanera del Pueblo que seguirán fortaleciendo mecanismos solidarios de pensiones como PENSIONISSSTE; sin embargo, reiteró que no hay recursos suficientes para cumplir las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual estalló en huelga nacional desde el 1 de junio pasado.





Nación 08:13 AM Hay justicia para las y los maestros: Mario Delgado Mario Delgado, secretario de Educación Pública, presenta en la conferencia matutina una evolución de las remuneraciones del personal educativo. “Hay justicia para las y los maestros, hay recuperación salarial”, dice. El secretario de Educación Pública señala que se pactó con maestros y maestras de Chiapas recursos por alrededor de 248 millones de pesos para reinstalación de docentes, bono de jubilados, ascensos y otros pagos pendientes en secundarias. Pide a los maestros “que valoren” los avances en sus peticiones, como el planteamiento para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).





Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de junio del 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Nación 07:50 AM A las 10:30 horas ofrecerán los integrantes de la CNTE una conferencia de prensa a la altura de la estación Taxqueña del Metro, para después marchar por Tlalpan. A esta movilización se suman los normalistas de Ayotzinapa que harán un volante en la zona.



Marcha de la CNTE en CDMX. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Nación 07:54 AM CNTE marchará sobre Calzada de Tlalpan La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este martes una marcha sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Taxqueña y avanzarán hasta donde las condiciones operativas y los dispositivos de seguridad se los permitan, como parte de las acciones acordadas por la Asamblea Nacional Representativa (ANR).

¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

Entre las principales exigencias del magisterio disidente se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; la eliminación del sistema de cuentas individuales y el retorno a un esquema solidario de pensiones; la derogación de la reforma educativa y de los mecanismos de evaluación vinculados a la permanencia laboral; un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; la basificación de personal, así como mejores condiciones laborales y presupuestales para la educación pública.

La organización sostuvo que continuará movilizándose debido a que no se ha concretado la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 ni se han resuelto los planteamientos relacionados con el sistema de pensiones y la reforma educativa.

Con información de Leonardo Lugo y Juan Carlos Williams

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