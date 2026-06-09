A dos días de la inauguración del Mundial 2026, este martes 9 de junio fue publicado un decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en la Ciudad de México para contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, el Gobierno exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral.

Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México.

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Ajologol en el estadio Ciudad de México. Foto: Especial

El decreto indica que "deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios, el cumplimiento de sus atribuciones y la atención a la ciudadanía".

Se excluyen las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

También las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, "así como aquellas indispensables para la preservación del orden público".

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Quedan fuera de este decreto las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tampoco las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración del Mundial.

"Las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos.

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"Y las demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias", añade.

Este decreto entra en vigor hoy martes, día de su publicación en el DOF.

Suspenden labores el 11 de junio

La presidenta Claudia Sheinbam Pardo anunció que se suspenden las labores el 11 de junio de todas las oficinas, públicas y privadas.

“Un decreto que salió el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación; se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas, públicas y privadas (...). Para que se pueda llevar de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Medida busca mejorar la movilidad en CDMX: Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de junio. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, aseguró que el decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad de habitantes de la Ciudad de México y turistas.

Este martes, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del mundial. Dicha medida está dirigida a trabajadores de la administración pública federal, trabajadores del sector privado y estudiantes.

“Es un decreto para la ciudad de México y para estos tres grupos que plantea adelante para los trabajadores de la administración pública federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño en las funciones sustantivas y administrativas”, señaló la funcionaria frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina de este martes 9 de junio, Alcalde Luján precisó que todas las actividades esenciales seguirán en marcha, pero el trabajo en oficinas del sector público podrá ser a distancia. Además, exhortó al sector privado y social de la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales, se implementen esquemas de teletrabajo o a distancia.

“El decreto plantea la suspensión de clases para todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México para el día jueves, día de la inauguración del mundial. Este decreto emitido por la presidenta de México, ya fue publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación”, expresó esta mañana.

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