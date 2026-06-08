El canciller Roberto Velasco sostuvo este lunes una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, con quien dialogó sobre la relación bilateral.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que la "productiva" llamada entre Rubio y Velasco fue para "impulsar la cooperación en prioridades comunes, entre las que se incluyen la colaboración para frenar el flujo de inmigrantes ilegales entre ambos países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar medidas decisivas para desmantelar los cárteles".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en la conversación refrendaron la cooperación en temas como seguridad, migración y comercio.

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"En la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral incluyendo seguridad, migración y comercio", dijo la Cancillería.

En abril pasado, el secretario de Estado habló con el canciller Velasco cuando asumió la titularidad de la SRE para felicitarlo por su nombramiento "y alentar a una estrecha cooperación en numerosas cuestiones clave para ambos países".

En la conversación, el secretario Rubio se refirió a las medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal masiva, proteger las fronteras y promover la estabilidad regional.

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