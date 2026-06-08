La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que suspenderá de manera excepcional sus actividades el próximo 11 de junio, debido a las afectaciones a la movilidad que se prevén con motivo de la ceremonia de inauguración y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que para esa fecha se han anunciado diversos cierres viales que provocarán afectaciones severas al desplazamiento de personas durante los horarios laborales.

La institución indicó que la decisión se tomó considerando que los ciclos escolares semestral y anual ya concluyeron, por lo que actualmente existe una disminución significativa en la afluencia dentro de las entidades académicas.

Lee también Morena desmiente supuesta lista de reparto de candidaturas con PT y el Verde; “no crean en las mentiras", dice Citlalli Hernández

La UNAM precisó que la suspensión de actividades aplicará exclusivamente durante esa jornada y subrayó que la medida tiene carácter excepcional, por lo que no sentará precedente para futuras situaciones similares.

El 11 de junio, la Ciudad de México será sede de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y del primer encuentro del torneo, eventos para los que las autoridades han previsto un operativo especial de movilidad y seguridad en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov