Miami.— Canadá llega al Mundial de Futbol 2026 con una ventaja clara frente a los otros dos países anfitriones: su riesgo de criminalidad es menor, aunque no significa que Toronto y Vancouver sean sedes sin peligro.

Canadá es, según su historial y estadísticas, la sede nacional más segura del Mundial, porque no tiene la crisis de armas de fuego de Estados Unidos ni la violencia territorial del crimen organizado que golpea a México. Pero esa ventaja no convierte a Toronto y Vancouver en ciudades blindadas, por lo que se preparan para que los riesgos sean menores.

El gobierno federal canadiense anunció hasta 145 millones de dólares para seguridad pública en Toronto y Vancouver. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree, dijo que será “uno de los eventos deportivos más grandes y complejos jamás organizados en Canadá”. En Canadá se jugarán 13 partidos, siete en Vancouver y seis en Toronto; formando parte de las 48 selecciones, los 104 partidos y las 16 ciudades entre Canadá, Estados Unidos y México.

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El gobierno canadiense espera que el Mundial añada 2 mil millones de dólares canadienses a su economía y atraiga más de un millón de visitantes.

Prevén aeropuertos saturados, calles cerradas, zonas de aficionados, hoteles caros, boletos disputados y cualquier amenaza global que puede aparecer entre la multitud.

Toronto recibirá seis partidos y proyecta más de 300 mil visitantes, mil 300 millones de dólares en actividad económica y más de 8 mil 700 empleos creados. Su estadio tendrá más de 45 mil espectadores por partido.

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El Festival de Aficionados de la FIFA en Fort York y The Bentway podrá reunir hasta 20 mil personas al mismo tiempo durante 22 días. Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, recibirá siete partidos en el Estadio BC Place, con una asistencia acumulada prevista de más de 350 mil aficionados durante el torneo.

La seguridad estará presente en el movimiento de personas antes y después de los partidos, en los niveles de alcohol, en las rutas de transporte, en la frustración por los precios, en la euforia de selecciones nacionales, en el turismo de último minuto y en la convivencia de residentes con visitantes.

Canadá ha hecho un diseño de seguridad de varios niveles. En Toronto, la Unidad Integrada de Seguridad y Protección de Toronto (T-ISSU) reúne a la policía local con organismos de emergencia, salud, transporte, frontera, hospitales y servicios urbanos.

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En Vancouver, la Unidad Integrada de Seguridad y Protección (ISSU) está dirigida por el Departamento de Policía de Vancouver, la Ciudad de Vancouver y la Provincia de Columbia Británica, con más de 18 agencias centrales. No hay un número nacional único de todas las agencias involucradas, “lo importante es el modelo que se ha diseñado y la gran capacidad de quienes lo conforman”, declaró Anandasangaree.

El Servicio de Policía de Toronto será la columna operativa de la sede más grande de Ontario, pero no trabajará aislado; la Policía Provincial de Ontario (OPP), la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), las policías regionales, bomberos, paramédicos, hospitales, transporte público, aeropuertos y autoridades fronterizas formarán parte de una misma maquinaria. El objetivo no es llenar la ciudad de uniformes sin sentido. Es reducir el tiempo entre una señal de alarma y una decisión.

Personas graban videos del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante un evento de la Gira del Trofeo en la plaza Nathan Phillips de Toronto. Foto: AFP

En Vancouver, la preparación tiene un tono aún más visible. Habrá cierres prolongados alrededor de BC Place, cámaras temporales de circuito cerrado, rutas controladas y vigilancia reforzada sobre movimientos de multitudes. La ciudad dice que no usará reconocimiento facial. La promesa oficial es que el sistema de cámaras será temporal y desmontado después del torneo. “Las autoridades de Vancouver y Toronto quieren ser sedes abiertas y cómodas para visitantes locales y del extranjero, pero no de manera improvisada”, comenta el analista Ernesto Rubio.

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El alcalde Ken Sim expresó su preocupación por la posibilidad de que la política migratoria de EU contamine el ambiente canadiense del Mundial. La declaración de Sim “es una forma de marcar una raya política sobre la seguridad de Vancouver será canadiense, bajo ley canadiense y con autoridades canadienses”, dice el analista.

Canadá quiere dejar claro que Estados Unidos llega al Mundial con una amenaza interna de armas de fuego disponibles, antecedentes de tiroteos masivos, extremismo doméstico y riesgo terrorista en lugares públicos; mientras que en México el comparativo es respecto al crimen organizado, violencia armada, extorsión, secuestro, delitos contra turistas y zonas donde la movilidad terrestre es muy peligrosa. “Canadá no tiene ninguno de estos niveles de riesgo, por eso puede decirse que Canadá es la sede nacional más segura del Mundial 2026”, subraya Rubio.

Sin embargo, Canadá mantiene su nivel nacional de amenaza terrorista en nivel medio, lo que significa, según el gobierno, que “un acto violento de terrorismo podría ocurrir”. Por ello, Toronto creó la Unidad de Seguridad Contraterrorista (CTSU) y lanzó la Fuerza de Tarea Guardián para patrullar infraestructura crítica, espacios concurridos, atracciones turísticas y lugares de culto.

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La Real Policía Montada de Canadá y el Centro Canadiense Antifraude (CAFC) advirtieron sobre boletos falsos, rentas inexistentes, paquetes de viaje engañosos, mercancía falsificada y supuestas visas especiales.

Jeff Thomson, del Centro Canadiense Antifraude, dijo que “los estafadores aprovechan la atención de los eventos mundiales”. En un Mundial, “siempre va a aparecer una página falsa, un código de boleto inválido o una habitación que nunca existió; por eso hay que llevar mucho cuidado”, señala Rubio.

Toronto incluyó en su planeación la protección del espacio aéreo y sistemas contra aeronaves no tripuladas. Vancouver también prepara restricciones, monitoreo y coordinación sobre drones.

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Mientras, Football Supporters Europe, organización que agrupa a hinchas del continente europeo, calificó algunos precios del Mundial como una “traición monumental”. Esta afirmación ha sido una constante, comenta el analista deportivo: “Hay que señalar que afecta a quienes han seguido selecciones durante años y ahora descubren que el Mundial más grande de la historia puede ser también uno de los menos accesibles para los aficionados de siempre”.

En Toronto, la primera tanda de 220 mil boletos gratuitos para el Festival de Aficionados se agotó en cuatro horas. En Vancouver, un aficionado, Chris Van Brockhoven, contó que había reservado su viaje desde el verano anterior con la esperanza de entrar a un partido, pero que los precios lo obligaron a cambiar el plan.

“La razón por la que venimos era ver futbol”, dijo refiriéndose a que ya no podrá hacerlo, pero añadió que eso “no nos va a impedir ver los partidos y disfrutar el ambiente”. “Muchos aficionados en las tres sedes no entrarán al estadio, verán los partidos en pantallas, los bares, parques, plazas, festivales, hoteles o calles y seguramente la pasarán muy bien porque es una fiesta global única”, dice a EL UNIVERSAL el analista deportivo Rubio.

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Por lo anterior, los festivales de aficionados aparecen como una válvula de acceso popular, pero también como nuevos puntos de concentración que exigen seguridad, baños, transporte, atención médica, control de capacidad y comunicación clara. La frase promocional de Toronto, “no sólo veas futbol, siéntelo”, sirve para vender la experiencia.

La FIFA y las ciudades sede quieren mostrar diversidad, cultura y pertenencia; Vancouver presenta su festival como gratuito y accesible, Toronto se vende como “el mundo en una ciudad”. Adam van Koeverden, secretario de Estado de Deporte y enlace federal de Canadá con la FIFA, dijo que el país está listo para entregar un Mundial “seguro, protegido y acogedor”.

Para el turista, la instrucción básica debe ser simple: si el riesgo es menor, hay que salir del punto de fricción, buscar personal oficial y reportar por canales no urgentes. Si hay amenaza activa, lesión grave, incendio, disparos, explosión, atropellamiento o una multitud fuera de control, se llama al 911. Si hay una operación policial, no se cruza el cordón, no se graba de cerca, no se bloquea a los servicios de emergencia y no se difunden rumores. “Es importante considerar y estar informados de las recomendaciones de las autoridades, porque en un Mundial, actuar como espectador ante una crisis puede volver más peligrosa la crisis”, advierte Rubio.

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Canadá es la sede más segura por indicadores de paz, por menor violencia estructural, por menor presencia de armas de fuego en la vida pública y por ausencia de una narcoviolencia territorial comparable a la mexicana. Pero Canadá será igualmente una sede vigilada, financiada, coordinada y consciente de que el riesgo existe aunque sea menor.

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