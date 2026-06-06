[Publicidad]
Un tiroteo cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, causó heridas a por lo menos 12 personas el sábado, y la policía dijo que la búsqueda de los sospechosos continuaba tras una serie de disparos que hizo que la gente corriera a buscar refugio.
Dos de los heridos estaban en estado crítico, dijo el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan. Señaló que parecía que al menos dos personas “probablemente se estaban disparando entre sí”.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia".
Lee también Fuerzas israelíes matan a bebé palestino en Cisjordania ocupada, afirman autoridades sanitarias; sus padres fueron heridos, indican
"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó en X.
El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.
El Departamento de Policía de Toledo no respondió de momento a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos en busca de información.
VIDEO: Trump come tacos con Sheinbaum y baila en México, China y Medio Oriente; el republicano publica nuevo clip creado con IA
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs
[Publicidad]
Más información
Estados
Volcadura de camioneta y autobús de turismo en carretera de Hidalgo deja cuatro personas sin vida; hay 10 lesionados
Mundo
Caen dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha; decomisan arsenal en Guatemala
Mundo
Abren juicio oral a Roberto Sánchez en Perú; acusación se da en plena segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori
Nación
Rosa Icela pide terminar protesta de la CNTE y evitar afectaciones; reitera oferta sobre Usicamm y aseguradora pública
Sección
¿Puedo usar una SIM de otro país para evitar registrar mi celular? Autoridades explican las consecuencias
Sección
¿Qué tan lejos va a llegar México en el Mundial 2026 según la IA? La predicción sorprende a los aficionados
Sección
Kenia Os borra todas sus fotos con Peso Pluma tras anunciar su ruptura y las redes estallan: “La engañó”
Sección
EU afirma que ICE priorizará la seguridad y no las deportaciones durante el Mundial