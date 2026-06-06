Un tiroteo cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, causó heridas a por lo menos 12 personas el sábado, y la policía dijo que la búsqueda de los sospechosos continuaba tras una serie de disparos que hizo que la gente corriera a buscar refugio.

Dos de los heridos estaban en estado crítico, dijo el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan. Señaló que parecía que al menos dos personas “probablemente se estaban disparando entre sí”.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su "preocupación por la situación" al considerar que "los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia".

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"Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido", publicó en X.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

El Departamento de Policía de Toledo no respondió de momento a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos en busca de información.

BREAKING: Shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio; ‘many victims’ pic.twitter.com/5Hkh0SETyG — World Source News (@Worldsource24) June 6, 2026

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gs