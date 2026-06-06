Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila en México, en Italia, en China, en África, en la India y en Medio Oriente. O, al menos, eso muestra el último video generado con inteligencia artificial IA que el presidente de Estados Unidos publicó en sus redes sociales.

Se trata de un clip de estética deliberadamente exagerada en la que el mandatario estadounidense aparece como una celebridad global recibida con entusiasmo en distintos rincones del planeta.

El montaje, musicalizado con una canción pegadiza cuyo estribillo repite “Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump”, muestra al mandatario en una sucesión de escenas fantásticas, entre multitudes que lo celebran, paisajes internacionales y guiños a su ya clásico baile de campaña.

La publicación volvió a colocar en primer plano una de las marcas más reconocibles del segundo mandato de Trump: el uso de imágenes generadas con IA no solo como herramienta de propaganda, sino también como provocación política.

Lee también Jefe del Pentágono insta a Europa a combatir "invasión" de migrantes; "¿Cuándo harán algo... o ya es demasiado tarde?", cuestiona

En los últimos meses, el presidente de EU ya había compartido otros videos artificiales, desde una visión futurista y trumpista de Gaza hasta piezas de burla contra rivales mediáticos o culturales.

El Trump de IA aclamado vs el Trump real

Pero el nuevo video aterrizó en un momento particularmente incómodo para la Casa Blanca. Mientras la versión digital de Trump recibe ovaciones en todo el mundo, el Trump real enfrenta una resistencia cada vez más visible dentro de su propio partido, justo cuando se acercan las elecciones de medio término.

En la última semana, varios bloques republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes rompieron filas con el presidente en temas sensibles. Legisladores de su propio partido cuestionaron su guerra contra Irán, rechazaron mil millones de dólares en fondos vinculados al salón de baile de la Casa Blanca, forzaron una retirada parcial de su fondo de mil 800 millones de dólares para la llamada “lucha contra la militarización” y bloquearon su legislación sobre espionaje interno.

La Cámara baja también desafió a Trump al aprobar un proyecto para enviar ayuda a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, una iniciativa que el presidente probablemente vetará.

Lee también Expríncipe Andrés reaparece con un moretón en la cara y enciende las alarmas; hermano del rey Carlos III envuelto en nueva polémica

La rebelión todavía está lejos de convertirse en un quiebre estructural. Tanto republicanos como demócratas admiten que Trump conserva una influencia formidable sobre el partido. Pero la novedad es que algunos legisladores empiezan a votar con más libertad, empujados por la presión electoral, las disputas locales y el temor a cargar con el costo político de las iniciativas más controvertidas del presidente.

“Creo que lo que se está viendo a medida que se acercan las elecciones es que la gente va a votar como cree que sus electores quieren que lo haga”, dijo el senador republicano Thom Tillis, que anunció su retiro del Senado después de oponerse al llamado “One Big Beautiful Bill” de Trump.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, intentaron minimizar la disidencia. Un funcionario atribuyó las tensiones a la “política del año electoral” y sostuvo que no todos los legisladores están dispuestos a asumir el costo de acompañar al presidente en cada batalla.

Lee también ICE priorizará seguridad y no deportaciones durante el Mundial; ante amenazas tomará en cuenta la condición migratoria

La vocera Abigail Jackson acusó a los medios y a los demócratas de intentar “sembrar divisiones inexistentes” y dijo que la administración espera mantener una relación estrecha con los republicanos para seguir impulsando la agenda presidencial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc