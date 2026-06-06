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El "zar de la frontera' de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) centrará sus esfuerzos en garantizar la "seguridad nacional" y la protección del próximo Mundial de Fútbol y no en la aplicación de las leyes migratorias.
"Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ACB y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.
No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo.
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"Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", anotó Homan.
Al ser cuestionado sobre si el público general y los visitantes extranjeros procedentes de otros países deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, Homan insistió en que el enfoque de la agencia está exclusivamente blindado en la prevención de riesgos y la logística de protección.
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"Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar", concluyó el "zar de la frontera".
El Mundial de Fútbol de este año se celebrará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.
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mcc
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