Londres.- Luego de la impactante fotografía de febrero pasado, cuando Andrés Mountbatten-Windsor fue retratado con gesto desencajado dentro de un vehículo tras pasar algunas horas detenido en una comisaría de Aylsham, Inglaterra, una nueva imagen volvió a colocarlo en el centro de la atención pública.

Esta vez, el expríncipe fue captado el jueves pasado al volante de un auto, con un extenso moretón en el lado derecho del rostro.

Andrés fue visto conduciendo por la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, con una gran mancha morada que le cubría buena parte de la cara. No estaba claro cómo se produjo la lesión, aunque en las imágenes se le veía serio y visiblemente preocupado, según reportó el sitio TMZ.

“¡Parece que los golpes no paran para el exmiembro de la realeza!″, escribió el tabloide norteamericano.

Lee también Policía británica examina acusación de agresión sexual contra Andrés, hermano del rey Carlos III; amplía el caso por corrupción

La escena se produce en otro momento delicado para el hermano menor del rey Carlos III, cuya vida pública quedó prácticamente desmantelada tras años de escándalos vinculados a Jeffrey Epstein y a acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Después de haber sido obligado por el monarca a abandonar Royal Lodge, su antigua mansión en Windsor, Andrés vive ahora en Marsh Farm, una residencia de cinco habitaciones ubicada dentro de la finca privada de Sandringham.

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra. Imagen: X / Vía @TMZ

El episodio también reavivó el recuerdo de febrero pasado, cuando fue arrestado durante algunas horas bajo sospecha de haber enviado informes comerciales británicos confidenciales a Epstein en 2010. Según medios británicos, además, enfrenta nuevas investigaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas.

En un breve comunicado difundido entonces, mientras se conocía la noticia del arresto, Carlos III de Inglaterra —que el año pasado había despojado a su hermano de sus títulos reales— afirmó que seguía los acontecimientos “con la más profunda preocupación” y sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.

Lee también La reina Isabel II presionó para que nombraran a su hijo Andrés como "enviado comercial"; "parece una opción natural"

Según informó The Guardian, Andrés fue detenido en Wood Farm, dentro de la propiedad de Sandringham, el mismo día de su cumpleaños número 66.

Fue el primer miembro de alto rango de la realeza británica arrestado en una investigación penal de este tipo, un hecho que sacudió a la monarquía y profundizó la crisis que rodea al reinado de Carlos III.

En febrero pasado fue arrestado durante algunas horas bajo sospecha de haber enviado informes comerciales británicos confidenciales a Jeffrey Epstein. Foto: Peter David Josek / AP

Expríncipe Andrés subarrendaba viviendas en la residencia real donde vivía sin pagar alquiler

Este fin de semana, también se dio a conocer que el expríncipe Andrés subarrendó durante años varias casas de campo dentro de la residencia real de Windsor, en la que vivía sin pagar alquiler, reveló el viernes un informe del organismo británico de control de cuentas públicas.

Andrew Mountbatten-Windsor vivió desde 2003 y hasta hace poco en la residencia real Royal Lodge, a unos 30 kilómetros al oeste de Londres.

Para ocupar esta residencia, donde convivía con su exesposa Sarah Ferguson, había pagado inicialmente una prima de un millón de libras (1.3 millones de dólares) y se había comprometido a invertir 7.5 millones de libras (10.1 millones de dólares) en obras de renovación.

Lee también "Ley debe seguir su curso", dice el rey Carlos III tras arresto del expríncipe Andrés; "nadie está por encima" de la ley en caso Epstein: Starmer

A cambio obtuvo un contrato de arrendamiento de 75 años con un alquiler calificado de simbólico, "pero que en realidad es de cero", según el informe.

"Tres casas de campo de la finca de Royal Lodge fueron subarrendadas", y los "ingresos procedentes de ese subalquiler fueron abonados a Andrew Mountbatten-Windsor", quien, por su parte, no pagaba alquiler por ocupar una mansión de 30 habitaciones, revela el informe de la Oficina Nacional de Auditoría.

"No sabemos qué alquiler se cobraba" por los casas de campo, precisó este organismo. Las viviendas que fueron subarrendadas están desocupadas desde abril.

La falta de transparencia que rodea el uso de las residencias reales suscitó una gran controversia durante años, que se ha intensificado tras la caída en desgracia del expríncipe Andrés.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc