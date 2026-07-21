Estados | 21-07-26 | 16:15 |

Mérida, Yucatán. - La Secretaría de Salud Federal alertó que es una de las entidades con mayor número de casos humanos de gusano barrenador confirmados a nivel nacional.

El reporte de Vigilancia Epidemiológica, que corresponde a la segunda semana de julio, señala que Yucatán acumula de miasis asociada al gusano barrenador, cifra que coloca a la entidad se ubica actualmente en el tercer lugar nacional.

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La dependencia federal indica que el estado se encuentra por debajo de:

  • Chiapas, que concentra 148 casos
  • Campeche, con 95.

En los siguientes lugares aparecen:

  • Quintana Roo, con 21 registros
  • Tabasco, con 17
  • Oaxaca, con 14.

A nivel nacional, el señala que durante el mes de julio se confirmaron 19 nuevos casos, lo que refleja que la presencia del gusano barrenador continúa representando un reto sanitario en el país.

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Ante este panorama, Yucatán permanece bajo vigilancia epidemiológica debido a su posición entre los estados con mayor incidencia de miasis.

dmrr/cr

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