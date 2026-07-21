Culiacán, Sin. - En el patio de una vivienda de la comunidad de Aguapepito, sindicatura de Sataya, Navolato, fueron descubiertos los cuerpos de dos personas del sexo masculino, envueltos en plásticos de color negro, atados, dentro de ataúdes metálicos.

Los cuerpos hallados en ese sitio presentaban huellas de tortura e impactos de bala, los cuales aún no han sido identificados, por lo que permanecen en el Servicio Médico Forense, donde se les practican las autopsias de ley y se les toma sus huellas digitales, en busca de un cotejo de datos que pueden permitir conocer sus nombres.

El personal militar fue el primer respondiente a la alerta. Foto: Especial.

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Por las características de las víctimas, los vecinos de la sindicatura de Sataya, Navolato, presumen que se puede tratar de padre e hijo que permanecen en calidad de no localizados, pero dado que no se tiene su identidad confirmada, no se han revelado sus posibles nombres.

Los servicios de emergencia y de seguridad pública fueron alertados por vecinos de la comunidad de Aguapepito, sobre el hallazgo en un patio frontal de una vivienda, cuerpos de personas envueltos en plásticos de color negro que fueron colocados en ataúdes por personas desconocidas.

Hallan dos cuerpos en ataúdes en Navolato, Sinaloa; permanecen sin identificar. Foto: Especial.

El personal militar fue el primer respondiente a la alerta, por lo que colocó cintas amarillas en la vivienda para resguardar la escena del doble homicidio y sean los peritos de la Fiscalía General del Estado los que se encarguen de las investigaciones.

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