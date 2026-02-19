Más Información

Londres.- El rey Carlos III de expresó su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".

En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras este proceso continúa, el monarca británico admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

"Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

El rey Carlos III de Inglaterra y su hermano el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein. Foto: especial
El rey Carlos III de Inglaterra y su hermano el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein. Foto: especial

"Nadie está por encima" de la ley en caso Epstein: Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que "nadie está por encima de la ley" al referirse al caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, pero no quiso decir si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, debería presentarse voluntariamente a la Policía.

El expríncipe Andrés, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios, es centro de un gran escándalo en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein y tras desvelarse unos correos que muestran que, al parecer, compartió con el pederasta documentos sensibles del gobierno hace unos años.

Starmer señaló este jueves a la cadena BBC que la ley debe "aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro".

Los archivos Epstein han sacado a la luz que el multimillonario, fallecido en prisión en 2019, traficó con niñas y jóvenes con fines de explotación sexual, y han revelado parte del alcance de sus contactos con ricos y famosos.

Preguntado por si creía que Andrés debería hablar voluntariamente con las autoridades, Starmer respondió: "Creo que es un asunto que compete a la policía. Ellos llevarán a cabo sus propias investigaciones, pero uno de los principios fundamentales de nuestro sistema es que todos son iguales ante la ley y nadie está por encima de ella".

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido, para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por parte de Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste ha negado.

