Más Información

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Critican fanatismos en los libros de texto

Critican fanatismos en los libros de texto

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

Londres.- Una fuerza policial británica arrestó el jueves al expríncipe Andrés de , ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe Andrés envió informes comerciales al delincuente sexual convicto en 2010.

La revisión se produjo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con una investigación sobre Epstein en Estados Unidos. Mountbatten-Windsor aparece en varias ocasiones en los documentos.

Lee también

Las autoridades no identificaron a Mountbatten-Windsor, como es habitual según la ley británica. Pero, consultada sobre si había sido arrestado, la policía remitió a un comunicado en el que señalaba que habían detenido a un hombre de unos sesenta años. Mountbatten-Windsor tiene 66 años.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el comunicado. “Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno”.

Virginia con Maxwell y el príncipe Andrés, a quien ella acusó de formar parte de la red de Epstein. (24/08/25) Foto: X
Virginia con Maxwell y el príncipe Andrés, a quien ella acusó de formar parte de la red de Epstein. (24/08/25) Foto: X

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente cualquier irregularidad en su relación con Epstein. El otoño pasado, el rey Carlos III despojó a Andrés de sus títulos reales, incluyendo el derecho a ser llamado príncipe, mientras intentaba proteger a la monarquía de las continuas revelaciones sobre la relación de su hermano menor con Epstein. Esas revelaciones han empañado la imagen de la familia real durante más de una década.

Lee también

Imágenes que circularon en internet parecían mostrar coches policiales sin distintivos en la vivienda de Mountbatten-Windsor, Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, y a agentes no uniformados que parecían congregarse en el exterior.

Rey Carlos III: "la justicia debe seguir su curso", tras arresto del expríncipe Andrés

Al respecto ya se pronunció el rey Carlos III quien declaró que "la justicia debe seguir su curso" tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de mala conducta durante su etapa como enviado comercial de Reino Unido.

Lee también

"Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes", afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

"En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación", señaló. "Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso", añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Este es el mejor día y mes para comprar vuelos baratos en México, según estudio

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?