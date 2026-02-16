Más Información

Los archivos del caso siguen salpicando a figuras internacionales, incluyendo las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del y la socialité Sarah Ferguson.

Las princesas son mencionadas cientos de veces en los archivos que recientemente liberó el Departamento de Justicia sobre las investigaciones acerca de Epstein, el financista pederasta que se quitó la vida estando en prisión, en 2019, a la espera de juicio por .

Entre los archivos hay correos entre Ferguson y Epstein, incluyendo uno que revela que la exduquesa lo visitó en , con sus hijas, el 27 de julio de 2009, cinco días después de que él salió de prisión, tras haber cumplido 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar a una menor. Ferguson afirmaba haber cortado toda relación con Epstein tras enterarse de los delitos que se le imputaban, pero los correos, revisados por la cadena estadounidense CNN, muestran que no fue así.

En otro correo a Epstein, Ferguson parece aludir a la de Eugenia. “Aún no estoy segura. ¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!”, le dijo, según la revisión de la cadena estadounidense.

Unos meses después, Epstein le escribe a Ferguson diciendo que una persona, cuyo nombre aparece censurado en el correo, estaría en el fin de semana, y le pregunta sobre la posibilidad de que las princesas “saluden”. Ferguson responde diciendo que “Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial”.

En otros correos, en 2011, Ferguson señala que Beatriz le aconsejó sobre cómo manejar a un periodista al que le había dado una declaración sobre Epstein.

Alteran documentos para no mencionar a Andrés

En tanto, el tabloide británico The Sun señaló que decenas de documentos que identificaban a Andrés Mountbatten-Windsor en los archivos de Epstein han sido alterados en secreto, en las últimas dos semanas, para no mencionar al expríncipe hermano del rey Carlos III.

Andrés, a quien el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios, continúa en el centro de la polémica en el por sus pasados vínculos con Epstein y tras revelarse que el antiguo duque de York le llegó a facilitar al pederasta documentos sensibles del gobierno.

“Esto está frustrando la Justicia. Es un encubrimiento del crimen. Ojalá pudiera decirles que todo esto es impactante, pero para nosotros no lo es. De hecho, es predecible”, dijo Jess Michaels, que ha sido víctima de la red Epstein, añade el diario.

“Seguimos siendo manipulados. Está diseñado para proteger a los responsables e intimidar a los supervivientes para evitar que denuncien”, agregó Michaels.

Entre los documentos con detalles tachados o censurados se incluye un entre Epstein y una mujer rusa llamada Irina, que confirma una velada con Andrés en agosto de 2010.

El mensaje se encontraba entre los casi 100 que el periódico británico dice haber descubierto mediante una búsqueda por palabra clave: “tdoy”, las iniciales en inglés de su entonces título de duque de York ('The Duke Of York').

Esto permitió al diario filtrar los 3.5 millones de documentos publicados por e de Estados Unidos para encontrar aquellos en los que Andrés era el remitente o el destinatario.

El tabloide agrega que, cuando volvió este domingo a introducir la palabra clave para buscar en los , no se encontraron los documentos y que tuvo que rastrear los correos electrónicos a partir de capturas de pantalla que mostraban las fechas.

Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de abuso sexual cuando era menor de edad, declaró: “¿Por qué se censuran los nombres de los perpetradores mientras que los de los sobrevivientes permanecen intactos?”

