Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Max Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Max Arriaga y la SEP

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

Alista gobierno simulacro para CDMX y Edomex el 18 de febrero; trabajan alertamiento por celular y cambio de mensaje

Alista gobierno simulacro para CDMX y Edomex el 18 de febrero; trabajan alertamiento por celular y cambio de mensaje

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

Ginebra. Los archivos del pederasta muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente “”, declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.

Los documentos divulgados el 30 de enero por el de Estados Unidos “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y “revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes”, indicaron en un comunicado conjunto.

Los archivos contienen menciones a posibles casos de , violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, señalaron los expertos, quienes apelaron a “todos los tribunales nacionales e internacionales competentes” a enjuiciar los presuntos crímenes.

Lee también

Estos se cometieron “en un contexto de creencias supremacistas, racismo, , misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo”, denunciaron los firmantes.

Solicitan, ante ello, una e imparcial para determinar cómo tales crímenes pudieron ocurrir durante un periodo tan prolongado de tiempo.

“Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores”, señalaron, y agregaron que “nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ”.

Lee también

Los expertos lamentaron, por otra parte, “graves fallos” en la divulgación de los archivos, lo que supuso la divulgación de información sensible acerca de las .

“El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y ”, por lo que muchas podrían sentirse revictimiazadas o sometidas a manipulación, denunciaron.

Entre los expertos firmantes figuran la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas (Reem Alsalem) y sus homólogas sobre (Ana Brian Nougrères) y libertad de reunión y asociación (Gina Romero).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México