La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los medios de comunicación manejar con “mucho cuidado” la información sobre el sarampión en la Ciudad de México y no estigmatizar a las alcaldías en las que se ha registrado más casos.

Durante la conferencia de prensa de martes, se les solicitó a las autoridades dar a conocer qué alcaldías presentan casos de sarampión activos.

No obstante, cuando la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, estaba por dar a conocer esta información, la jefa de Gobierno pidió a los medios tener cuidado en el manejo de los datos y evitar encabezados que puedan derivar en rechazo hacia la población de determinadas alcaldías.

“Sólo no estigmaticemos. O sea, se va a dar esta información, pero creo que no se vale que, si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo: tal alcaldía, porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de ciertas alcaldías; entonces con mucho cuidado, les pido que manejemos la información”, dijo la mandataria.

Tras la petición, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, procedió a detallar cuáles son las alcaldías de la CDMX donde se han registrado casos de sarampión.

Indicó que el mayor número de casos se concentra en Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

“Tenemos 39 en Gustavo A. Madero, 35 en Álvaro Obregón, 18 en Cuauhtémoc, 14 en Miguel Hidalgo”, indicó.

Posteriormente, Brugada Molina pidió a la secretaria brindar información general sobre cuántos de los casos han sido hombres y cuántas mujeres.

“Creo que hasta ahí está bien la información, y con mucho gusto estamos dando esta información. Como vemos también, no es mucho lo que ahorita tenemos por alcaldía, pero no queremos que sea más. Y sí. Se informará en términos generales, digamos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, esta información, pero no por cada alcaldía”, indicó.

