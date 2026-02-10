La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, informaron que investigan el hallazgo de una perrita sin vida, con aparentes marcas de violencia, encontrada el lunes 9 de febrero, en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco.

En las investigaciones que realiza la SCC se analizan las cámaras de videovigilancia en la zona para dar con los responsables, aseguró la corporación.

Asimismo, la SSC dio parte a un agente del Ministerio Público para los peritajes pertinentes.

Mientras que la FGJ dijo que se inició una investigación contra quien resulte responsable por delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales.

Los hechos ocurrieron el lunes pasado, cuando se encontró a la perrita semienterrada en el bosque del Pueblo de Santa María Nativitas, entre la maleza y una malla ciclónica.

Desde el año 2022, en el Bosque de Nativitas se han localizado los cuerpos de más caninos muertos.

