Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, informaron que investigan el hallazgo de una , con aparentes marcas de violencia, encontrada el lunes 9 de febrero, en el Bosque de Nativitas, en la alcaldía Xochimilco.

En las investigaciones que realiza la SCC se analizan las cámaras de videovigilancia en la zona para dar con los , aseguró la corporación.

Asimismo, la SSC dio parte a un agente del Ministerio Público para los peritajes pertinentes.

Leer también:

Mientras que la FGJ dijo que se inició una investigación contra quien resulte responsable por delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales.

Los hechos ocurrieron el lunes pasado, cuando se encontró a la perrita semienterrada en el bosque del Pueblo de Santa María Nativitas, entre la maleza y una malla ciclónica.

Desde el año 2022, en el Bosque de Nativitas se han localizado los cuerpos de más caninos muertos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]