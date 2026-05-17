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convirtió su presentación en el en una intensa catarsis emocional, donde el desamor, la nostalgia y la irreverencia marcaron el ritmo de su espectáculo.

La cantante apareció sobre el escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez, al más puro estilo de Lady Gaga, y con la misma teatralidad que suele usar la estadounidense, sorprendió a sus fans con un show inolvidable.

Trevi abrió su presentación con “Dr. Psiquiatra” y “Zapatos viejos”, dos de sus más grandes éxitos, para después llevar al público a un recorrido por distintas etapas de su carrera, entre la ironía, el despecho y los recuerdos del amor.

“¿Saben qué? Nosotros no somos los que debemos estar llorando por esas personas que no nos valoraron… ni madres, hay que reconstruirnos, que sean ellos los que lloren por uno”, dijo antes de interpretar “Me lloras”, uno de los momentos más coreados de la noche.

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El show avanzó entre luces, vestuarios brillantes y un público que respondió con euforia a cada tema, cambio de ánimo e interacción de la cantante.

Canciones como “Cinco minutos”, “Soledad” y “Pruébamelo” mantuvieron la intensidad del concierto; sin embargo, el ambiente se volvió más nostálgico cuando interpretó "Con los ojos cerrados" y "El recuento de los daños".

“¿Cómo amarte así con locura? No me importa si me dicen migajera… solo hay una manera de amarte a ti y es con las entrañas”, expresó.

La irreverencia regresó poco después con uno de los momentos más enérgicos del concierto, cuando lanzó una frase que provocó la reacción inmediata del público: “Nunca más se dejen pisar por ningún perro ni ninguna perra”.

El tramo final llegó con “Ábranse perras” y “Pelo suelto”, que fueron coreadas de principio a fin y marcaron el cierre de una presentación que mantuvo la energía al máximo.

La cantante sorprendió a sus fans con luces, vestuarios y hasta una entrada espectacular. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL.
La cantante sorprendió a sus fans con luces, vestuarios y hasta una entrada espectacular. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL.

Antes de despedirse, Trevi dejó un último mensaje centrado en la idea de reconstrucción personal tras el dolor emocional vivido en una relación.

“Podemos haber derramado lágrimas por alguien que no lo valía, pero ahora sabemos lo que valemos… no estamos hechos de las veces que nos tiran, sino de las veces que nos levantamos”, compartió.

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