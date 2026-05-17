El Tecate Emblema 2026 vive sus primeras horas con una fuerte carga emocional entre los miles de asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde temprano, una mezcla de talento local e internacional, gracias a las presentaciones de Emejay y Juliana, pusieron a tono a los asistentes y prepararon el terreno para lo que vendría más tarde.

Cerca de las 17:00 horas, Sech tomó el escenario principal y con temas como “PORFA”, “Otro trago” y “Otro Trago Remix”, el cantante panameño emocionó a un público que coreó cada canción.

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Más adelante, y con temas como “Se le ve” y “Uniforme”, desató la euforia total y a gritos de “¡Sach, hermano, ya eres mexicano!”, los asistentes agradecieron su entrega.

“¡Wow, qué locura México! Los quiero, los amo, gracias por llegar temprano a verme”, dijo antes de continuar su presentación con “Volando Remix”, uno de los momentos más coreados de su set.

Tras su presentación, el ambiente cambió de ritmo con la llegada de Ha*Ash, quienes dieron un giro nostálgico a la noche con “No te quiero nada”.

El festival vive su segundo día de actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

El dúo continuó con varios de sus éxitos y uno de los momentos más celebrados llegó cuando rindieron homenaje a Selena Quintanilla con interpretaciones de “Como la Flor” y “Si una vez”, las más coreadas de su show.

El festival continuará con presentaciones de Gloria Trevi, Kenia OS, Zara Larsson y Paris Hilton, quienes cerrarán la jornada.

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