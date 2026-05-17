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El vive sus primeras horas con una fuerte carga emocional entre los miles de asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde temprano, una mezcla de talento local e internacional, gracias a las presentaciones de Emejay y Juliana, pusieron a tono a los asistentes y prepararon el terreno para lo que vendría más tarde.

Cerca de las 17:00 horas, Sech tomó el escenario principal y con temas como “PORFA”, “Otro trago” y “Otro Trago Remix”, el cantante panameño emocionó a un público que coreó cada canción.

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Más adelante, y con temas como “Se le ve” y “Uniforme”, desató la euforia total y a gritos de “¡Sach, hermano, ya eres mexicano!”, los asistentes agradecieron su entrega.

“¡Wow, qué locura México! Los quiero, los amo, gracias por llegar temprano a verme”, dijo antes de continuar su presentación con “Volando Remix”, uno de los momentos más coreados de su set.

Tras su presentación, el ambiente cambió de ritmo con la llegada de , quienes dieron un giro nostálgico a la noche con “No te quiero nada”.

El festival vive su segundo día de actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.
El festival vive su segundo día de actividades. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

El dúo continuó con varios de sus éxitos y uno de los momentos más celebrados llegó cuando rindieron homenaje a Selena Quintanilla con interpretaciones de “Como la Flor” y “Si una vez”, las más coreadas de su show.

El festival continuará con presentaciones de Gloria Trevi, Kenia OS, Zara Larsson y Paris Hilton, quienes cerrarán la jornada.

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