Cazzu no tiene permitido hablar de Christian Nodal y el proceso legal que enfrentan, para establecer cómo compartirán todo lo relacionado a la crianza de Inti, esto debido a que sus asesores legales le han pedido hermetismo sobre la situación, por lo que se negó a dar detalles frente a los medios de comunicación.

La cantante argentina aterrizó en la Ciudad de México, el pasado viernes, 15 de mayo, a propósito del show que ofrecería al día siguente en el Tecate Emblema 2026.

A sabiendas de su participación, varios miembros de la prensa se conjugaron en las instalaciones del aeropuerto en donde, como suele hacerlo, fue la propia Julieta (Cazzuchelli), quien se acercó a las cámaras y micrófonos para contestar a algunas de sus preguntas.

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Pero a diferencia de lo acostumbrado, en esta ocasión, la intérprete de "Con otra" no ahondó en cómo transcurre la demanda que su expareja, Nodal, interpuso en su contra, con el objetivo de llegar a un acuerdo acerca de cuánto dinero entregará a su menor hija y, además, para cerciorarse que la imagen de la pequeña no sea exhibida en redes.

Y aunque sí explicó que, en ningún momento, se ha visto impedida de viajar con su hija, debido a una presunta prohibición por parte del intérprete de regional mexicano, dijo que no podía dar más pormenores de cómo va el caso, debido a que así es como lo demandan sus abogados.

"Yo siempre puedo viajar con Inti, ya lo he explicado varias veces cómo es el sistema, yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora, legalmente, no lo puedo hacer asi que, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar, aunque yo quisiera, no lo puedo hacer".

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Fue por ello que no pudo hacer ningún comentario relativo al aparente reencuentro entre Inti y su padre, el que se habría dado, supuestamente, cuando Cazzu se presentó en Texas y Nodal compartió un video, en su cuenta de Instagram, donde muestra el interior de la habitación de su hija, la cual está instalada en la casa que comparte con su esposa, Ángela Aguilar.

Y si bien, no dio detalles de su vida privada, y prefirió retirarse, cuando la prensa insistió, durante su presentación en el Tecate Emblema, agradeció a sus fans por compara un boleto, mientras que, para otras personas, financieramente es casi imposible solventar un gusto de esa índole.

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Agradeció, también, el amor que recibe de México y, siendo una de las participaciones más comentadas de la noche, ahora la cantante argentina se prepara para presentarse en Querétaro, este lunes, 18 de mayo, en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, a las 21:00 horas.

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