Las luces se apagan, los tambores suenan y un ejército de mujeres que asemejan un escuadrón de Adelitas comienzan a bailar malambo en el escenario, tras el primer embate su líder llega, Cazzu se posiciona al frente y prosigue con el ataque de zapateo.

Su escuadrón espera instrucciones, Julieta tiene una mirada felina, está buscado su presa, mientras que, el conjunto negro que luce, junto a su cabellera, se mueven con el aire restante de la lluvia, que provocó un retraso de 20 minutos en su show.

“Vidala del Crispín” fue su carta de presentación en el Tecate Emblema 2026, seguido de esto y con una sonrisa que proyectaba seguridad, un dejo de soberbia y los tamaños necesarios para ser “La jefa”.

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Traen una mezcla de romanticismo y trap, la Argentina finalmente saludó a sus fans, para agradecerles el soportar la lluvia y dedicar “La cueva” a aquellos que tenían el corazón lastimado.

“Es un placer estar con ustedes acá, con la lluvia, como sea, gracias por estar acá en este escenario, compartiendo conmigo, soy un artista, se supone, con la libertad suficiente para venir a mostrarles un poquito de mi cultura, ahora quiero cantarles una canción que se la dedico a la gente que anda un poquito mal del corazón”, dijo.

Al terminar la canción, Julieta Cazzuchelli volvió a tomar el micrófono para expresar su amor por México y lo especial que estaba parecinedole la noche al ,finalmente, volver a un festival en el país.

De igual manera dio la bienvenida a todos, pero, sobre todo, a la gente que llegó un poco tarde y estaba hasta atrás, congregada para verla, además reconoció que los conciertos son un lujo, por lo que agradece tener tantos fieles seguidores.}

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“Tengo el privilegio hermoso de que ustedes me escuchen y que algunas personas compren una entrada para verme mí, hay lugares diferentes del mundo donde a veces es más difícil económicamente para la gente. tener una posibilidad de consumir música en vivo, teniendo en cuenta eso, estamos muy afortunados de estos momentos, ¡viva México!”, señaló.

La presentación de Cazzu sufrió algunos problemas técnicos como el micrófono que no se escuchó durante los primeros instantes o los in Ears que se desconectaron en medio de “Chapiadora”.

“No tengo retorno, me van a tener que esperar, se me apagó esta cosa, no sé ni cómo acabe la canción chiquita, a prueba de todo como ustedes contra la lluvia y todo”, compartió la argentina.

Pese a la actitud retadora y mirada matadora con la que subió a la tarima, reconoció ser fan también de otras bandas que se presentarían en este mismo escenario como los Jonas Brothers.

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Uno de los temas más esperados de la noche era “Brinca” que es en colaboración con Nicky Nicole y aunque su compatriota no estuvo presente, el público ayudó a interpretar sus barras.

“Yo cuando era adolescente también me gustaban los Jonas Brothers, un poco porque yo soy una chica de metal, pero bueno, estoy acá para cantar cositas romántica pero no sé si es el momento, tengo una energía que quiero soltar con ustedes, la instrucción es brincar”, comentó.

Como si de una fiesta mexicana se tratara, el final de presagiaba con el inicio de una batucada al ritmo de la cumbia con temas iconicos como “Si una vez” de Selena Quintanilla.

Los escándalos que han rodeado su vida no quedaron fuera del festival, ya que aunque no los mencionó directamente, hizo referencia a leyendas urbanas previo a “DOLCE”.

Traen un par de temas bailables y pedir que la gente guardara sus celulares para gozar el momento, la Argentina puso punto final a su show que hasta ese momento sirvió como cereza del pastel.

En las horas previas artistas como Christian Chávez que dedicó un mensaje contundente a sus ex compañeros de RBD fueron calentando motores, que parecían enfriarse con la lluvia que por varios minutos tuvieron al público buscando resguardo.

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